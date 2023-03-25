Самый полезный весенний суп из крапивы и одуванчика: пошаговый рецепт

Весна – время не только для более частых прогулок на свежем воздухе, но и для кулинарных экспериментов. Ведь за последние две недели теплой погоды уже успели вылезть ростки крапивы и одуванчика.

Именно в них содержится большое количество витаминов и полезных веществ, которые помогут восстановить организм после зимы. Предлагаем вам рецепт так называемого "зеленого" супа, что не оставит вас равнодушными к своему невероятному вкусу.

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Какие продукты нужно приобрести:

Листья крапивы и одуванчика – 300 граммов

Картофель – 2 штуки

Лук репчатый – 1

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Морковь – 1

Курица – 300 граммов

Чеснок – 2 зубчика

Яйца – 3 штуки

Лавровый лист – 2 штуки

Соль – ⅓ ч. л.

Черный молотый перец – по желанию

Как приготовить:

Сварите бульон из курицы, достаньте мясо и порежьте его, снова бросьте в кастрюлю. Добавьте в бульон измельченный лук, морковь и картофель. Посолите. Варите на среднем огне, пока овощи не станут мягкими. Отдельно сварите яйца. Затем очистите их и либо измельчите на крупной терке, либо перережьте пополам. Крапива и одуванчик хорошо промойте и порежьте мелко. Когда суп будет почти готов – вбросьте в него порезанную зелень, измельченные яйца и лавровый лист. По желанию присыпьте перцем. Проварите еще 5-7 минут и затем выжмите в суп чеснок. Накройте крышкой, чтобы суп настоял и подавать на стол.

Кстати, яйца в суп можно добавлять уже при подаче – разрезанное пополам яйцо выложите в глубокую тарелку и сверху налейте суп.

Приятного аппетита!

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