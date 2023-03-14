Цельнозерновая основа и правильная начинка: как сделать пиццу более полезной и менее калорийной

Известность пиццы по всему миру растет. Согласно опросам, каждый восьмой британец предпочитает пиццу, когда заказывает еду на вынос, тогда как молодежь предпочитает пиццу перед индийской или китайской кухней. Однако диетолог Гарриет Лидгард убеждает, что если вы любите пиццу, не обязательно от нее отказываться.

Однако пицца имеет один недостаток: она содержит много калорий благодаря мучной основе и творожному верху. Американская пицца содержит около тысячи калорий, а гавайская с корочкой и начинкой – 1344 калории. Таким образом, если вы следите за своей фигурой, пицца может не быть лучшим выбором.

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Основа

Если вы любите пиццу, но хотите сохранять здоровый образ жизни, то есть несколько советов диетолога, которые помогут вам наслаждаться этим блюдом, не повышая калорийность пищи.

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Для начала, выбирайте цельнозерновое основание, поскольку оно содержит больше клетчатки и питательных веществ, чем основание из белой муки. Она также поможет вам дольше чувствовать себя сытым и обеспечит энергией в течение дня. Пицца на тонком тесте содержит гораздо меньше калорий, чем более толстая пицца, поэтому это также может быть хорошим вариантом.

Если у вас непереносимость глютена или аллергия, выберите безглютеновую основу, содержащую комбинацию безглютеновой муки (рисовая, картофельный крахмал) и муки из тапиоки.

Не забывайте, что бордюр с начинкой содержит много сыра, поэтому лучше избегать его, если вы хотите снизить калорийность своей пиццы. Бортик, конечно, придает вкусу, но важно не переусердствовать и не перешагнуть пределы здорового рациона.

Сыр

Если вы хотите заказать пиццу с менее жирным сыром, рекомендуем выбрать сыр фета, сыр козы или легкую моцареллу. Если белок является вашим приоритетом, то лучше обратить внимание на рикотту и пармезан.

Но не забывайте, что добавление слишком много сыра в пиццу может увеличить ее калорийность и содержание жиров. Поэтому следует выбирать сыр с пониманием, чтобы наслаждаться своей любимой пищей, не жалея о здоровье.

Используйте умеренное количество творога. Помните, что в 100 г моцареллы содержится около 300 калорий, а в чеддере такого же веса – около 400 калорий.

Начинки

Лучше выбирать нежирное мясо (курица, рыба, креветки), чем пепперони, колбасу и бекон, поскольку последние содержат большое количество насыщенных жиров, которые могут привести к сердечным заболеваниям и воспалениям. Насыщенные жиры могут увеличить уровень холестерина и способствовать воспалению в организме, по словам диетологов.

Многие переработанные мясные продукты также содержат большое количество натрия, что может способствовать головокружениям и вздутию живота.

В качестве дополнительной начинки можно использовать грилированные или жареные овощи вместо жареного куриного мяса, лука или перца. Грилированные овощи содержат меньше насыщенных жиров и содержат клетчатку, витамины и минералы, полезные для сердца.

Вместо того чтобы считать калории, можно попробовать поделить пиццу с другом и добавить большой гарнир, чтобы получить дополнительные питательные вещества.

Как приготовить вкусную пиццу в чашке за 5 минут

Готовьте пиццу своими руками

Если вы планируете готовить пиццу дома, есть несколько советов от Гарриет, которые помогут сделать вашу пиццу легче для желудка и не повлекут за собой энергетических сбоев.

Начните с использования цельнозерновой муки, поскольку она имеет низкий гликемический индекс, то есть не вызывает резких скачков уровня сахара в крови, как белая мука. Это может помочь избежать голода через некоторое время после еды.

Также можно попробовать миндальную муку, которая является безглютеновой и содержит полезные жиры и белок. Оно имеет приятный ореховый вкус и может придать вашей пике дополнительный вкус.

Еще один вариант – нутовая мука, которая содержит много белка и клетчатки и может быть полезна для тех, кто хочет увеличить потребление белка. Гликемический индекс нутовой муки также низок.

Соусы

Рекомендуется заменить сливочный или жирный соус томатным соусом. Такой вариант содержит ликопин, который является мощным антиоксидантом и помогает снизить риск развития рака и сердечных заболеваний, поясняет диетолог.

Создание собственного рецепта соуса является отличным вариантом. Его легко можно сделать, используя такие ингредиенты, как лук, чеснок, травы и банки помидоров.

Начинка

Для улучшения питательной ценности пиццы можно добавить овощи, такие как перец, грибы, лук, шпинат и помидоры, которые обеспечат аромат, клетчатку и витамины и минералы. Рекомендуется использовать разнообразные разноцветные овощи для получения разнообразных питательных веществ.

Вместо мяса или колбасы можно использовать нежирные источники белка, такие как курица-гриль, рыба или тофу и травы и специи для аромата вместо большого количества соусов или заправок. Добавление базилика, орегано, чеснока и хлопья чили также обеспечит аромат.

Для получения дополнительной питательной ценности можно добавить полезные жиры, такие как оливковое, авокадо или орехи, однако важно контролировать порции и использовать их бережливо. Копченый лосось также может быть отличным источником полезных жирных кислот омега-3.

Включение пиццы в рацион может быть полезным, однако важно соблюдать баланс и умеренность. Таким образом, можно наслаждаться любимой пищей, сохраняя здоровье и благополучие.

Раньше мы писали о том, как приготовить вкусную пиццу на сковороде за 10 минут.

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