Какие обстоятельства освобождают от оплаты за отопление в Украине: полный список

Согласно Закону Украины "О жилищно-коммунальных услугах" (ст. 18 и 21), поставщики тепловой энергии обязаны предоставлять услуги своевременно и в надлежащем качестве, а потребители - своевременно оплачивать полученные услуги в соответствии с условиями договора. Однако, во время войны могут возникать ситуации, когда лицо не проживает в доме, он разрушен, или поставщик не соблюдает нормы и оказывает некачественные услуги.

О том, в каких случаях можно не платить за отопление в Украине в 2025 году, а также нужно ли платить за услугу, если ее не пользуешься, рассказывает сайт Факты ICTV.

В Украине существуют конкретные условия, при которых потребители могут быть освобождены от оплаты отопления. Вот основные из них:

Ненадлежащее качество или перерывы в предоставлении услуг теплоснабжения

Если температура в жилых помещениях не отвечает установленным нормативам, потребитель имеет право на перерасчет платежной суммы за отопление.

В частности:

Если температура в помещении опускается ниже 18 °C (в краеугольных комнатах ниже 20 °C), сумма к оплате уменьшается на 5% за каждый градус отклонения до 12 °C.

Если температура в комнатах ниже 12 °C (в краеугольных — ниже 14 °C), плата за централизованное отопление не начисляется.

Если были перерывы в поставках тепла, превышающие допустимые нормы, потребитель вправе не платить за отопление.

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К примеру, перерыв в теплоснабжении более 12 часов в сутки один раз в месяц является основанием для уменьшения или отмены платы за соответствующий период.

Кто имеет право не платить за отопление во избежание долгов

Владельцы квартир с автономным отоплением могут быть освобождены от оплаты централизованного отопления своего жилья, если они соблюдают требования законодательства и имеют соответствующие разрешения. Однако они обязаны оплачивать отопление мест общего пользования, поскольку расходы на его обогрев в отопительный сезон распределяются между всеми жильцами дома. В случае неуплаты теплоснабжающая компания может обратиться в суд.

Также освобождение от оплаты за отопление возможно при повреждении или разрушении жилья. Если имущество пришло в негодность или было уничтожено в результате боевых действий, и коммунальные услуги не предоставляются, то уплата за них не начисляется. Для этого необходимо предоставить поставщику подтверждение разрушения жилья или его непригодности к проживанию.

Временное отсутствие жилья: можно ли не платить за отопление?

Существует мнение, что отсутствие человека в помещении освобождает его от оплаты коммунальных услуг, но это не совсем так.

Согласно общему правилу, даже если лицо временно не проживает в квартире, оно не освобождается от оплаты за отопление.

Согласно пункту 6 части первой статьи 7 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах", потребитель может не платить за коммунальные услуги (кроме теплоснабжения), если он не использовал их в течение более 30 дней в период своего временного отсутствия, при условии документального подтверждения этого факта согласно условиям договора.

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Следовательно, если человек временно не проживает в доме, он может избежать оплаты других коммунальных услуг, кроме отопления. Временное отсутствие можно подтвердить справкой, выдаваемой актом подтверждения факта непроживания, подписанным не менее чем тремя соседями.

Если лицо зарегистрировано по определенному адресу, но не проживает там, оно может предоставить справку о своем пребывании по другому адресу, указав причину, например: работа, обучение, лечение, командировка, военная служба, отбывание наказания или статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Следовательно, каждый случай необходимо рассматривать индивидуально, поэтому для выяснения, можно ли освободиться от оплаты, следует обращаться к поставщику услуг с соответствующими документами, подтверждающими оказанные обстоятельства.

Раньше мы рассказывали, как уехавшим за границу украинцам законно не платить за коммунальные услуги.

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