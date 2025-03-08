Компенсація за опалення для українців: хто може розраховувати на допомогу

Жителі Івано-Франківська можуть отримати одноразову матеріальну допомогу для компенсації витрат на опалення. Це право мають лише пільгові категорії громадян.

Цю ініціативу оголосив Центр надання адміністративних послуг міста. Рішення про надання виплат ухвалив виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради.

Програма передбачає компенсацію витрат для вразливих категорій громадян, які проживають у квартирах без централізованого опалення. Ці заходи спрямовані на вирішення проблем із заборгованістю за комунальні послуги та зниження соціальної напруги.

"Одноразова допомога на відшкодування витрат на оплату за теплопостачання буде надана в розмірі, який відповідає сумі, нарахованій за постачання теплової енергії на загальнобудинкові потреби, за період з 01.01.2024 по 01.01.2025 року", – зазначено в повідомленні.

Читайте також: Виплати для українців з інвалідністю 3 групи: скільки нарахують з 1 березня

Отримати допомогу зможуть наступні пільгові категорії громадян:

люди похилого віку;

особи з інвалідністю першої-третьої груп;

уповноважені представники сімей, де є діти з інвалідністю;

люди, які перебувають у складних життєвих обставинах;

малозабезпечені та багатодітні родини, які мають пільги на оплату комунальних послуг;

представники дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

учасники АТО/ООС та захисники без статусу учасника бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

родичі загиблих або зниклих безвісти ветеранів війни;

реабілітовані особи, постраждалі від репресій, ветерани ОУН/УПА та їхні сім'ї;

уповноважені особи родин загиблих військових в Афганістані;

постраждалі від аварії на ЧАЕС (першої та другої категорії) та їхні дружини/чоловіки;

вдови ветеранів силових структур.

Як отримати допомогу та які документи необхідні

Для отримання допомоги потрібно звертатися до територіальних підрозділів Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) м. Івано-Франківськ.

Заявники повинні подати наступний пакет документів:

копія паспорта;

копія ідентифікаційного коду;

витяг з реєстру територіальної громади;

копія документів, що підтверджують право власності на житло або договір найму;

копія документа, що підтверджує пільгову категорію.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яку одноразову виплату отримують військові у різних містах України.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!