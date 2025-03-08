Компенсация за отопление для украинцев: кто может рассчитывать на помощь
Жители Ивано-Франковска могут получить единовременную материальную помощь для компенсации затрат на отопление. Это право имеют только льготные категории граждан.
Эту инициативу объявил Центр по предоставлению административных услуг города. Решение о предоставлении выплат принял исполнительный комитет Ивано-Франковского городского совета.
Программа предусматривает компенсацию затрат для уязвимых категорий граждан, проживающих в квартирах без централизованного отопления. Эти меры направлены на решение проблем с задолженностью за коммунальные услуги и снижение социальной напряженности.
"Единовременная помощь на возмещение расходов на оплату за теплоснабжение будет предоставлена в размере, который соответствует сумме, начисленной за поставку тепловой энергии на общедомовые нужды, за период с 01.01.2024 по 01.01.2025 года", – говорится в сообщении.
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Получить пособие смогут следующие льготные категории граждан:
- пожилые люди;
- лица с инвалидностью первой-третьей групп;
- уполномоченные представители семей, где есть дети с инвалидностью;
- люди, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах;
- малообеспеченные и многодетные семьи, имеющие льготы на оплату коммунальных услуг;
- представители детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;
- участники АТО/ООС и защитники без статуса участника боевых действий;
- лица с инвалидностью в результате войны;
- родственники погибших или пропавших без вести ветеранов войны;
- реабилитированные лица, пострадавшие от репрессий, ветераны ОУН/УПА и их семьи;
- уполномоченные лица семей погибших военных в Афганистане;
- пострадавшие от аварии на ЧАЭС (первой и второй категории) и их супруги/мужчины;
- вдовы ветеранов силовых структур.
Как получить помощь и какие документы необходимы
Для получения помощи следует обращаться в территориальные подразделения Центра предоставления административных услуг (ЦНАП) г. Ивано-Франковск.
Заявители должны представить следующий пакет документов:
- копия паспорта;
- копия идентификационного кода;
- выписка из реестра территориальной общины;
- копия документов, подтверждающих право собственности на жилье или договор найма;
- копия документа, подтверждающего льготную категорию.
Напомним, ранее мы рассказывали, какую единоразовую выплату получают военные в разных городах Украины.
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