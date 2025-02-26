Яку одноразову виплату отримують військові у різних містах України: перелік

У різних містах України діють програми додаткової фінансової допомоги для військовослужбовців. Розмір виплат суттєво відрізняється залежно від регіону й варіюється від 10 до 50 тисяч гривень. Умови також різні: в Одесі кошти надають лише тим, хто має місцеву реєстрацію, тоді як у Києві достатньо проживати в столиці.

Окрім цих виплат, військові можуть отримати одноразову допомогу від держави після укладення першого контракту. У Києві мобілізовані та контрактники, які стали на облік у місцевих військкоматах після 1 грудня 2023 року, отримують 50 тисяч гривень. У Львові таку ж суму передбачено для тих, хто підписав трирічний контракт із десантно-штурмовими або військово-морськими силами. В Івано-Франківську бійці на передовій отримують 50 тисяч гривень, інші – 20 тисяч, із можливістю доплати в разі відправки на фронт.

В Одесі з 2024 року виплачують 20 тисяч гривень мобілізованим і тим, хто уклав перший контракт. Луцьк надає 15 тисяч гривень лише контрактникам, а в Рівному допомогу в 20 тисяч гривень отримують поранені військові, тоді як для хворих передбачено 10 тисяч. Ужгородська міська рада виплачує 50 тисяч гривень контрактникам десантно-штурмових військ та ВМС, а для інших частин сума становить 10 тисяч.

Тернопіль з 2024 року виділяє 10 тисяч гривень на спорядження для мобілізованих і контрактників, а також 15 тисяч – для військових на лікуванні. У Чернівцях спроба запровадити виплати для бійців не вдалася, проте передбачено 4 тисячі гривень для сімей загиблих, зниклих безвісти та полонених військових. Чернігів виділяє 20 тисяч гривень мобілізованим, включаючи переселенців, які прожили в місті щонайменше рік.

У Полтаві з 2023 року мобілізовані та демобілізовані військові отримують по 10 тисяч гривень. Черкаси надають 155 тисяч гривень сім’ям загиблих бійців, а добровольцям місцевої територіальної оборони – 30 тисяч. У Житомирі ініціатива запровадити такі виплати не набрала необхідної кількості голосів.

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Кропивницький виплачує 20 тисяч гривень пораненим військовим, а область додатково компенсує ще 15 тисяч. Вінниця з 2024 року виділяє по 10 тисяч гривень мобілізованим. У Богодухові на Харківщині на підтримку військових, включно з переселенцями, у 2025 році виділили 10 мільйонів гривень, передбачивши виплати по 50 тисяч.

У Запорізькій області програма діє для військових із Мелітополя – вони можуть отримати 30 тисяч гривень. Лисичанська міська влада, яка наразі працює в Дніпрі, виплачує 15 тисяч гривень мобілізованим 2024-2025 років. На Хмельниччині Волочиська громада передбачила 10 тисяч гривень для новобранців, а в Хмельницькому розмір одноразової допомоги пораненим визначають індивідуально.

Щоб отримати виплату, військовий має подати заяву та підтвердити право на допомогу документами, включно з паспортом, ідентифікаційним кодом, витягом із наказу про зарахування до військової частини та банківськими реквізитами. У Києві та Одесі кошти зараховуються автоматично після мобілізації чи підписання контракту.

Нагадаємо, раніше член Комітету з нацбезпеки розповідав, що ТЦК мобілізують працівників, які мають при собі документи про бронь.

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