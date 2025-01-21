Коли ТЦК може 'бусифікувати' військовозобов'язаного: військовий адвокат назвав п'ять підстав

Система "Резерв+" не передбачає генерування військово-облікового документа. Усі військовозобов'язані, які перебувають на обліку, мають усе одно мати цей документ із собою в паперовому вигляді.

Військовий адвокат зі Львова, кандидат юридичних наук Євген Филипець, підкреслив це під час програми "Коментар" із Мартою Оліярник на телеканалі "Еспресо". "Є п’ять підстав, коли особу можуть затримати і доставити в ТЦК. Перша підстава – це тоді, коли особа вчинила адміністративне правопорушення. Друга – коли особа перебуває у розшуку. Третя – коли в особи відсутній військово-обліковий документ. Четверта – коли в паперовому документі інформація відрізняється від електронної бази. І п'ята – коли вона відмовляється від отримання повістки", – розповів він.

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За словами Филипця, серед найчастіших запитів, пов'язаних із "бусифікацією" на вулицях, трапляються ситуації, коли людина стверджує, що оновила свої дані, але її все одно затримали та доставили до ТЦК.

"Однак люди не кажуть того, що вони оновили дані, наприклад, в ЦНАПі до 16.07, і там зазначено, що особа знята з військового обліку і не має військово-облікового документа. Як ми знаємо, через "Резерв+" не генерується військово-обліковий документ. Тому відсутність такого документа є підставою для доставлення особи до найближчого ТЦК та СП", – пояснив військовий адвокат.

"Тому тут треба, як то кажуть в народі, договорювати до кінця. А оце "до кінця" найчастіше з моєї практики означає те, що люди не мають військово-облікових документів", – резюмував Филипець. Він також наголосив, що кожен випадок є унікальним і потребує розгляду "з холодним розумом".

Нагадаємо, раніше у ТЦК розповіли, куди відправляють мобілізованих чоловіків, яким за 50.

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