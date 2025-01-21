Когда ТЦК может 'бусифицировать' военнообязанного: военный адвокат назвал пять оснований

Система "Резерв+" не предусматривает генерирование военно-учетного документа. Все военнообязанные, состоящие на учете, должны все равно иметь этот документ с собой в бумажном виде.

Военный адвокат из Львова, кандидат юридических наук Евгений Филипец, подчеркнул это во время программы "Комментарий" с Мартой Олиярник на телеканале "Еспресо". "Есть пять оснований, когда лицо могут задержать и доставить в ТЦК. Первое основание – это тогда, когда лицо совершило административное правонарушение. Второе – когда лицо находится в розыске. Третье - когда у лица отсутствует военно-учетный документ. Четвертая – когда в бумажном документе информация отличается от электронной базы. И пятая – когда он отказывается от получения повестки", – рассказал он.

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По словам Филипца, среди самых частых запросов, связанных с "бусификацией" на улицах, случаются ситуации, когда человек утверждает, что обновил свои данные, но его все равно задержали и доставили в ТЦК.

"Однако люди не говорят того, что они обновили данные, например, в ЦНАПе до 16.07, и там указано, что лицо снято с воинского учета и не имеет военно-учетного документа. Как мы знаем, через "Резерв+" не генерируется военно-учетный документ. Поэтому отсутствие такого документа является основанием для доставки лица в ближайший ТЦК и СП", – пояснил военный адвокат.

"Поэтому здесь надо, как говорится в народе, договариваться до конца. А это "до конца" чаще всего из моей практики означает то, что люди не имеют военно-учетных документов", – резюмировал Филипец. Он также отметил, что каждый случай является уникальным и требует рассмотрения "с холодным умом".

Напомним, ранее в ТЦК рассказали, куда отправляют мобилизованных мужчин, которым за 50 человек.

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