Які обставини звільняють від оплати за опалення в Україні: повний список

Згідно із Законом України "Про житлово-комунальні послуги" (ст. 18 та 21), постачальники теплової енергії зобов'язані надавати послуги вчасно та у належній якості, а споживачі – своєчасно оплачувати отримані послуги відповідно до умов договору. Однак, під час війни можуть виникати ситуації, коли особа не проживає у будинку, він зруйнований, або ж постачальник не дотримується норм і надає неякісні послуги.

Про те, у яких випадках можна не платити за опалення в Україні у 2025 році, а також чи потрібно сплачувати за послугу, якщо нею не користуєшся, розповідає сайт Факти ICTV.

В Україні існують конкретні умови, за яких споживачі можуть бути звільнені від оплати за опалення. Ось основні з них:

Неналежна якість або перерви в наданні послуг теплопостачання

Якщо температура в житлових приміщеннях не відповідає встановленим нормативам, споживач має право на перерахунок платіжної суми за опалення.

Зокрема:

Якщо температура в приміщенні опускається нижче 18 °C (у наріжних кімнатах — нижче 20 °C), сума до сплати зменшується на 5% за кожен градус відхилення до 12 °C.

Якщо температура в кімнатах нижча за 12 °C (у наріжних — нижча за 14 °C), плата за централізоване опалення не нараховується.

Якщо були перерви в постачанні тепла, що перевищують допустимі норми, споживач має право не сплачувати за опалення.

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Наприклад, перерва в теплопостачанні понад 12 годин на добу один раз на місяць є підставою для зменшення або скасування плати за відповідний період.

Хто має право не платити за опалення, щоб уникнути боргів

Власники квартир з автономним опаленням можуть бути звільнені від оплати за централізоване опалення свого житла, якщо вони дотримуються вимог законодавства та мають відповідні дозволи. Однак, вони зобов’язані оплачувати опалення місць загального користування, оскільки витрати на його обігрів під час опалювального сезону розподіляються між усіма мешканцями будинку. У разі несплати теплопостачальна компанія може звернутися до суду.

Також звільнення від оплати за опалення можливе в разі пошкодження або руйнування житла. Якщо майно стало непридатним або було знищене внаслідок бойових дій, і комунальні послуги не надаються, то сплата за них не нараховується. Для цього необхідно надати постачальнику підтвердження руйнування житла або його непридатності для проживання.

Тимчасова відсутність у житлі: чи можна не платити за опалення?

Існує думка, що відсутність людини в приміщенні звільняє її від оплати за комунальні послуги, але це не зовсім так.

Згідно з загальним правилом, навіть якщо особа тимчасово не проживає у квартирі, вона не звільняється від оплати за опалення.

Згідно з пунктом 6 частини першої статті 7 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", споживач може не платити за комунальні послуги (окрім теплопостачання), якщо він не використовував їх протягом більш ніж 30 днів у період своєї тимчасової відсутності, за умови документального підтвердження цього факту згідно з умовами договору.

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Отже, якщо людина тимчасово не проживає в помешканні, вона може уникнути сплати за інші комунальні послуги, окрім опалення. Тимчасову відсутність можна підтвердити довідкою, яку видає акт підтвердження факту непроживання, підписаний не менше ніж трьома сусідами.

Якщо особа зареєстрована за певною адресою, але не проживає там, вона може надати довідку про своє перебування за іншою адресою, вказавши причину, наприклад: робота, навчання, лікування, відрядження, військова служба, відбування покарання або статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Отже, кожен випадок необхідно розглядати індивідуально, тому для з'ясування, чи можна звільнитися від оплати, варто звертатися до постачальника послуг з відповідними документами, які підтверджують надані обставини.

Раніше ми розповідали, як українцям, що виїхали за кордон, законно не платити за комунальні послуги.

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