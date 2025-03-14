Як українцям, що виїхали за кордон, законно не платити за комунальні послуги

В Україні часто виникають ситуації, коли нарахування за комунальні послуги здійснюється навіть у разі відсутності мешканців у будинку чи квартирі. Це може призвести до зайвих витрат, особливо під час тривалого від'їзду.

Згідно із законодавством, якщо людина не проживає у квартирі чи будинку понад 30 днів, вона має право звернутися із запитом на перерахунок комунальних платежів, які залежать від кількості мешканців, зокрема за вивезення сміття. Про це повідомляє "24 Канал".

Щоб запобігти зайвим нарахуванням, необхідно подати письмову заяву до постачальника послуг і додати підтверджувальні документи, такі як довідка про відрядження, статус ВПО або відмітка про перебування за кордоном.

Після розгляду звернення компанія прийме рішення, і якщо інформацію буде підтверджено, вам здійснять перерахунок.

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Чи можна відключити послуги на тимчасовий період

Як відомо, власник житла має можливість тимчасово призупинити надання певних комунальних послуг за власним бажанням. Наприклад, можна звернутися до газової служби для тимчасового відключення газопостачання або подати заяву постачальнику електроенергії, щоб припинити її подачу за відсутності споживання.

Слід мати на увазі, що за опалення в багатоквартирному будинку доведеться сплачувати, навіть якщо житло тимчасово не використовується. Щоб не накопичувалися борги, рекомендується регулярно контролювати стан рахунків.

Як ефективно уникнути переплат за комунальні послуги

Найдієвіший спосіб зменшити зайві витрати – встановити індивідуальні лічильники на газ, воду та електроенергію. Якщо вони вже встановлені, важливо щомісяця передавати показники, щоб підтвердити нульове або мінімальне споживання.

Нагадаємо, раніше українцям розповіли, як отримати компенсацію за завищені суми в платіжках за комуналку.

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