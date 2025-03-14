Как украинцам, выехавшим за границу, законно не платить за коммунальные услуги

В Украине часто возникают ситуации, когда начисление за коммунальные услуги осуществляется даже в случае отсутствия жильцов в доме или квартире. Это может привести к лишним расходам, особенно во время длительного отъезда.

Согласно законодательству, если человек не проживает в квартире или доме более 30 дней, он имеет право обратиться с запросом на перерасчет коммунальных платежей, которые зависят от количества жителей, в частности за вывоз мусора. Об этом сообщает "24 Канал".

Чтобы предотвратить лишние начисления, необходимо подать письменное заявление поставщику услуг и добавить подтверждающие документы, такие как справка о командировке, статус ВПЛ или отметка о пребывании за границей.

После рассмотрения обращения компания примет решение, и если информация будет подтверждена, вам осуществят перерасчет.

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Можно ли отключить услуги на временный период

Как известно, владелец жилья имеет возможность временно приостановить предоставление определенных коммунальных услуг по собственному желанию. Например, можно обратиться в газовую службу для временного отключения газоснабжения или подать заявление поставщику электроэнергии, чтобы прекратить ее подачу при отсутствии потребления.

Следует иметь в виду, что за отопление в многоквартирном доме придется платить, даже если жилье временно не используется. Чтобы не накапливались долги, рекомендуется регулярно контролировать состояние счетов.

Как эффективно избежать переплат за коммунальные услуги

Самый действенный способ уменьшить лишние расходы – установить индивидуальные счетчики на газ, воду и электроэнергию. Если они уже установлены, важно ежемесячно передавать показатели, чтобы подтвердить нулевое или минимальное потребление.

Напомним, ранее украинцам рассказали, как получить компенсацию за завышенные суммы в платежках за коммуналку.

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