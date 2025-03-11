Українцям розповіли, як отримати компенсацію за завищені суми в платіжках за комуналку

Часом громадяни України можуть зіткнутися з помилковими нарахуваннями за комунальні послуги, що може значно позначитися на фінансовому стані їхніх родин. Держпродспоживслужба ретельно контролює роботу компаній, які надають житлово-комунальні послуги, та впроваджує заходи для захисту прав споживачів.

На офіційному сайті Держпродспоживслужби роз’яснили, хто має право отримати відшкодування за переплачені комунальні послуги та як правильно оформити відповідне звернення. Про це пише сайт "НовиниLIVE".

Хто має право на відшкодування переплат

У ході перевірок, проведених у 2024 році, було зафіксовано численні порушення, загальна сума яких сягнула мільйонів гривень. Це призвело до накладення штрафних санкцій на постачальників, видачі обов’язкових приписів та повернення коштів споживачам. У підсумку:

наклали штрафні санкції на загальну суму 3,18 млн грн;

запобігли неправомірному збільшенню платежів на 1,3 млн грн;

124 посадовців притягнули до відповідальності, вони сплатили штрафів на 236 тис. грн.

Крім того, споживачам було відшкодовано понад 1,6 млн грн за неправомірно нараховані платежі.

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Як подати звернення для перерахунку

У разі виявлення підозрілих нарахувань у квитанціях споживачі можуть подати звернення до Держпродспоживслужби одним із таких способів:

Електронна пошта: [email protected]. Онлайн: заповнивши форму на офіційному сайті. Поштова адреса: вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001.

Тільки у 2024 році спеціалісти винесли 94 приписи щодо усунення порушень, що сприяло приведенню тарифів у відповідність до законодавства. У підсумку до бюджету було спрямовано 3,4 млн грн.

Отже, споживачі, які ретельно перевіряють свої квитанції та швидко реагують, мають цілком реальну можливість повернути кошти за незаконно нараховані комунальні платежі. У Держпродспоживслужбі наголошують на важливості повідомлення про порушення та закликають не боятися відстоювати свої права.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як довго слід зберігати квитанції за комуналку, щоб уникнути подвійної оплати.

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