Як довго слід зберігати квитанції за комуналку, щоб уникнути подвійної оплати

Юристи радять зберігати квитанції про сплату за комунальні послуги, аби уникнути повторних платежів. Скільки часу їх варто тримати та в яких випадках вони можуть стати в пригоді – дізнавайтеся далі.

Часом у споживачів виникають розбіжності з постачальниками комунальних послуг або керуючими компаніями. Щоб мати перевагу у вирішенні таких конфліктів, варто зберігати платіжні квитанції, адже вони можуть слугувати вагомими доказами в суді, повідомляє UAportal із посиланням на сайт "На пенсії".

Платіжні квитанції можуть знадобитися в таких ситуаціях:

збій у базі даних, через який інформація про оплату втрачена або відновлена некоректно;

зміна тарифів чи інші фактори, що призвели до неточностей у розрахунках;

помилки співробітників компаній, які надають комунальні послуги.

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Також електронні квитанції можуть бути використані в суді, якщо оплата проводилася через банк. Однак у разі виникнення суперечок варто звернутися до банку, щоб отримати виписку в друкованому форматі з офіційним підписом і печаткою фінансової установи.

Як довго слід зберігати квитанції

Чітких вимог щодо строку зберігання квитанцій за комунальні послуги в нормативних актах немає. Проте юристи радять зберігати їх щонайменше п’ять років, адже термін позовної давності у таких випадках становить три роки, а постачальники послуг можуть затягувати розгляд справи.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що частина українців зможе платити за світло менше.

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