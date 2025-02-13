ukr
русский
Соціум

Як довго слід зберігати квитанції за комуналку, щоб уникнути подвійної оплати

Анастасія Крищук

Як довго слід зберігати квитанції за комуналку, щоб уникнути подвійної оплати
Чому варто зберігати квитанції про оплату ЖКП

Юристи радять зберігати квитанції про сплату за комунальні послуги, аби уникнути повторних платежів. Скільки часу їх варто тримати та в яких випадках вони можуть стати в пригоді – дізнавайтеся далі.

Часом у споживачів виникають розбіжності з постачальниками комунальних послуг або керуючими компаніями. Щоб мати перевагу у вирішенні таких конфліктів, варто зберігати платіжні квитанції, адже вони можуть слугувати вагомими доказами в суді, повідомляє UAportal із посиланням на сайт "На пенсії".

Платіжні квитанції можуть знадобитися в таких ситуаціях:

  • збій у базі даних, через який інформація про оплату втрачена або відновлена некоректно;
  • зміна тарифів чи інші фактори, що призвели до неточностей у розрахунках;
  • помилки співробітників компаній, які надають комунальні послуги.

Читайте також: Субсидії під загрозою: хто з українців втратять державну допомогу навесні 2025

Також електронні квитанції можуть бути використані в суді, якщо оплата проводилася через банк. Однак у разі виникнення суперечок варто звернутися до банку, щоб отримати виписку в друкованому форматі з офіційним підписом і печаткою фінансової установи.

Як довго слід зберігати квитанції

Чітких вимог щодо строку зберігання квитанцій за комунальні послуги в нормативних актах немає. Проте юристи радять зберігати їх щонайменше п’ять років, адже термін позовної давності у таких випадках становить три роки, а постачальники послуг можуть затягувати розгляд справи.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що частина українців зможе платити за світло менше.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Субсидії та комуналкаСоціум