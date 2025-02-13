Субсидії під загрозою: хто з українців втратять державну допомогу навесні 2025

В Україні чимало громадян, які не можуть самостійно покривати витрати на комунальні послуги, мають можливість отримати субсидію. Проте є низка умов, за яких держава може припинити надання цієї фінансової допомоги.

У Міністерстві соціальної політики України роз’яснили, з яких причин окремі українці можуть втратити субсидію навесні 2025 року. Зазначається, що житлова субсидія надається тим сім'ям, для яких витрати на оплату комунальних послуг перевищують встановлений обов’язковий платіж.

На сьогодні цей платіж розраховується для кожного домогосподарства окремо за спеціальною формулою, в якій ключову роль відіграє рівень доходів. Адже під час нарахування субсидії враховується фінансовий стан родини.

Читайте також: Допомога багатодітним сімʼям: на які пільги та субсидії можуть розраховувати великі родини у 2025 році

Субсидія може компенсувати частину витрат на такі комунальні послуги:

опалення;

електроенергію;

гаряче водопостачання;

вивезення сміття;

постачання та розподіл газу;

утримання багатоквартирного будинку;

централізоване водопостачання та водовідведення.

Чому субсидію можуть скасувати у 2025 році

Щомісяця ОСББ та керуючі компанії надають органам соціального захисту інформацію про борги мешканців за комунальні послуги. Українці можуть втратити субсидію, якщо:

сума заборгованості за комунальні послуги перевищує 680 грн;

борг не сплачений протягом щонайменше трьох місяців.

Якщо ситуація не зміниться, субсидію можуть анулювати вже навесні. Окрім заборгованості, існують й інші причини для припинення виплат:

смерть основного заявника, на якого оформлено допомогу;

виявлення, що реальний дохід сім’ї вищий за задекларований під час перевірки;

зміна місця проживання отримувача, оскільки субсидія прив’язана до конкретної адреси.

Також допомога скасовується, якщо будь-хто з членів домогосподарства здійснив покупку на суму понад 100 тисяч гривень (включаючи купівлю валюти, банківських металів або відкриття депозиту).

Раніше ми розповідали, що українцям розповіли, з яких причин їм можуть відмовити у субсидії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!