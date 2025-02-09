Допомога багатодітним сімʼям: на які пільги та субсидії можуть розраховувати великі родини у 2025 році

В Україні багатодітні сім’ї мають право на низку пільг і субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема, родини, що виховують трьох і більше дітей, можуть отримати 50% знижку на оплату комунальних послуг.

Відповідно до статті 13 Закону України "Про охорону дитинства", багатодітним сім’ям надаються пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Про це нагадали в Пенсійному фонді.

Вони мають право на 50% знижку щодо:

оплати житла (в межах норм: 21 кв. м загальної площі на кожного члена сім’ї + 10,5 кв. м на всю сім’ю);

користування комунальними послугами (у межах норм, встановлених Кабміном);

вартості твердого та рідкого пічного палива (якщо будинок не має централізованого опалення та не використовує газ чи електроенергію для обігріву).

Пільга надається, якщо середньомісячний дохід сім’ї за останні 6 місяців не перевищує 4240 грн на особу (сума для податкової соціальної пільги у 2025 році).

Право на пільгу встановлюється на 12 місяців, але не довше, ніж до кінця календарного року. З початку нового року Пенсійний фонд автоматично переглядає право на отримання пільг відповідно до доходів сім’ї.

Якщо сім’я не підпадає під критерії для пільг, вона може звернутися за житловою субсидією.

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Приклад розрахунку пільги та субсидії для багатодітної сім’ї

Сім’я з п’яти осіб (батьки та троє дітей), що мешкає у будинку площею 70 кв. м.

Доходи:

Матір отримує допомогу на дитину: 860 грн + 2100 грн.



Батько — ФОП 1 групи, його дохід для розрахунку пільги враховується на рівні прожиткового мінімуму (3028 грн).



Загальний дохід: 5998 грн (1197,6 грн на особу).

Оскільки дохід нижчий за 4240 грн на особу, сім’я має право на пільгу.

Розмір пільги: 5000 грн (вартість ЖКП) × 50% = 2500 грн.

Якщо сім’я звертається за субсидією, дохід батька враховується як мінімальна зарплата (8000 грн), а загальний дохід зростає до 10 960 грн.

Обов’язковий платіж: 10 960 грн × 5,63% = 617,05 грн.

10 960 грн × 5,63% = 617,05 грн. Розмір субсидії: 5000 грн - 617,05 грн = 4382,95 грн.

У такому випадку доцільніше оформити субсидію.

Як оформити пільгу або субсидію?

Подати заяву можна:

Особисто у відділенні Пенсійного фонду або ЦНАПі.

у відділенні Пенсійного фонду або ЦНАПі. Поштою на адресу органу ПФУ.

на адресу органу ПФУ. Онлайн через портал ПФУ, мобільний застосунок або портал "Дія".

Пільги та субсидії на оплату ЖКП є важливою підтримкою для багатодітних сімей, допомагаючи їм зменшити фінансове навантаження на родинний бюджет.

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