Яку пенсію отримують люди з інвалідністю 3 групи: відповідь ПФУ

У березні 2025 року в Україні, ймовірно, відбудеться індексація пенсій. Величина виплат для осіб із інвалідністю, зокрема 3 групи, залежатиме від розміру мінімальної заробітної плати, страхового стажу та факту працевлаштування.

Розмір пенсії для осіб із інвалідністю 3 групи

Для людей з інвалідністю 3 групи пенсія становить 50% від пенсії за віком. Це означає, що Пенсійний фонд спершу розраховує пенсію, яку отримувала б особа без інвалідності, і зменшує її наполовину. Про це пише Уніан.

Водночас встановлено мінімальний розмір виплат, який у 2025 році складе не менше 2520 гривень на місяць. Якщо в березні відбудеться індексація, то розмір виплат зросте.

Розмір пенсії також залежить від страхового стажу, тобто часу, протягом якого встановлено інвалідність. Чим більший стаж, тим вища сума виплат. Кожен випадок розраховується індивідуально.

Читайте також: У низки українців зменшиться пенсія: кого це стосується

Чи можуть особи з інвалідністю 3 групи працювати?

Так, особи з інвалідністю 3 групи можуть працювати й одночасно отримувати пенсію. Проте в такому разі мінімальний розмір виплат знижується й становитиме 2093 гривні на місяць.

Для призначення пенсії потрібно звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду України.

Раніше ми розповідали, що пенсію з 2025 року будуть нараховувати за новими правилами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!