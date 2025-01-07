У низки українців зменшиться пенсія: кого це стосується

Уряд України впроваджує важливі зміни в пенсійній системі, спрямовані на її уніфікацію та підвищення справедливості. Ці зміни стосуються, зокрема, обмеження розмірів пенсій, які значно перевищують середній показник.

Основною причиною таких змін є необхідність забезпечити виплату пенсій усім українцям в умовах обмежених фінансових ресурсів, спричинених війною. Існуюча система пенсійних виплат має значні дисбаланси, коли деякі пенсіонери отримують значно вищі пенсії порівняно з іншими, що працювали на таких же посадах або мали такий самий стаж, інформує Мінсоцполітики.

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Згідно з прийнятим законом про Державний бюджет на 2025 рік, до пенсій, які в 4 і більше разів перевищують середню пенсію по країні, або становлять понад 10 прожиткових мінімумів, будуть застосовуватися обмежувальні коефіцієнти. Це означає, що розмір таких пенсій буде зменшено.

На кого не поширюються обмеження

Важливо зазначити, що обмеження не стосуватимуться пенсій військових, які беруть участь у захисті України з 2014 року. Їхні пенсії залишаться незмінними.

Як працюватиме новий механізм

Розмір коефіцієнта, який застосовуватиметься до пенсії, залежатиме від її розміру. Чим вища пенсія, тим більший коефіцієнт буде застосовано. Наприклад, до частини пенсії, що перевищує 10 прожиткових мінімумів, але не перевищує 11, буде застосовуватися коефіцієнт 0,5. Це означає, що ця частина пенсії буде зменшена вдвічі.

Головна мета цих змін – зробити пенсійну систему більш справедливою та прозорою. Завдяки введенню обмежувальних коефіцієнтів, різниця між розмірами пенсій буде зменшена, а кошти, що звільняться, будуть спрямовані на підвищення пенсій іншим категоріям пенсіонерів.

Уряд України продовжуватиме роботу над реформуванням пенсійної системи. Планується впровадження накопичувальної пенсії та модернізація солідарної системи. Ці заходи мають забезпечити стабільність пенсійної системи в майбутньому та гарантувати гідний рівень життя пенсіонерам.

Впровадження обмежувальних коефіцієнтів до пенсій дозволить зробити пенсійну систему більш справедливою, з іншого – може призвести до зменшення доходів деяких категорій пенсіонерів. Однак, уряд зазначає, що ці заходи є необхідними для забезпечення стабільності пенсійної системи в умовах війни та обмежених фінансових ресурсів.

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