У ряда украинцев уменьшится пенсия: кого это касается

Правительство Украины вводит важные изменения в пенсионную систему, направленные на ее унификацию и повышение справедливости. Эти изменения касаются, в частности, ограничения размеров пенсий, значительно превышающих средний показатель.

Основной причиной таких изменений является необходимость обеспечить выплату пенсий всем украинцам в условиях ограниченных финансовых ресурсов, вызванных войной. Существующая система пенсионных выплат имеет значительные дисбалансы, когда некоторые пенсионеры получают значительно более высокие пенсии по сравнению с другими, которые работали на таких же должностях или имели такой же стаж, сообщает Минсоцполитики.

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Согласно принятому закону о Государственном бюджете на 2025 год, к пенсиям, которые в 4 и более раз превышают среднюю пенсию по стране, или составляют более 10 прожиточных минимумов, будут применяться ограничительные коэффициенты. Это означает, что размер таких пенсий будет уменьшен.

На кого не распространяются ограничения

Важно отметить, что ограничения не будут касаться пенсий военных, участвующих в защите Украины с 2014 года. Их пенсии останутся неизменными.

Как будет работать новый механизм

Размер коэффициента, применяемого к пенсии, будет зависеть от ее размера. Чем выше пенсия, тем больше коэффициент будет применен. К примеру, к части пенсии, превышающей 10 прожиточных минимумов, но не превышающей 11, будет применяться коэффициент 0,5. Это означает, что эта часть пенсии будет уменьшена вдвое.

Главная цель этих изменений – сделать пенсионную систему более справедливой и прозрачной. Благодаря введению ограничительных коэффициентов, разница между размерами пенсий будет уменьшена, а освободившиеся средства будут направлены на повышение пенсий другим категориям пенсионеров.

Правительство Украины будет продолжать работу по реформированию пенсионной системы. Планируется внедрение накопительной пенсии и модернизация солидарной системы. Эти меры должны обеспечить стабильность пенсионной системы в будущем и гарантировать достойный уровень жизни пенсионерам.

Внедрение ограничительных коэффициентов к пенсиям позволит сделать пенсионную систему более справедливой, с другой – может привести к уменьшению доходов некоторых категорий пенсионеров. Однако правительство отмечает, что эти меры необходимы для обеспечения стабильности пенсионной системы в условиях войны и ограниченных финансовых ресурсов.

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