Какую пенсию получают люди с инвалидностью 3 группы: ответ ПФУ

В марте 2025 года в Украине, вероятно, произойдет индексация пенсий. Величина выплат для лиц с инвалидностью, в том числе 3 группы, будет зависеть от размера минимальной заработной платы, страхового стажа и факта трудоустройства.

Размер пенсии для лиц с инвалидностью 3 группы

Для людей с инвалидностью 3 группы пенсия составляет 50% от пенсии по возрасту.

В то же время, установлен минимальный размер выплат, который в 2025 году составит не менее 2520 гривен в месяц. Если в марте состоится индексация, то размер выплат вырастет.

Размер пенсии также зависит от страхового стажа, то есть времени, в течение которого установлен инвалидность. Чем больше стаж, тем выше сумма выплат.

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Могут ли люди с инвалидностью 3 группы работать?

Так, лица с инвалидностью 3 группы могут работать и одновременно получать пенсию. Однако в таком случае минимальный размер выплат снижается и составит 2093 гривны в месяц.

Для назначения пенсии следует обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины.

Ранее мы говорили, что пенсию с 2025 года будут начислять по новым правилам.

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