Соціальна допомога для осіб з інвалідністю II групи у 2025 році: що зміниться
В Україні особи з інвалідністю мають право на соціальні виплати та пільги, які визначаються в залежності від групи інвалідності. Люди з інвалідністю II групи зазвичай мають серйозні обмеження в життєдіяльності, але при цьому здатні обслуговувати себе самостійно і не потребують постійної допомоги або догляду. Вони можуть пересуватися, навчатися, працювати, орієнтуватися та спілкуватися.
Про соціальну допомогу у 2025 році читайте в матеріалі UAportal. Такі особи отримують пенсії за інвалідністю, розмір яких у 2025 році залежить від групи та трудового стажу:
- Особи І групи з трудовим стажем від 1 до 10 років, залежно від віку, отримують 100% пенсії за віком.
- Особи II групи зі стажем від 1 до 14 років – 90% пенсії за віком.
- Особи III групи зі стажем від 1 до 14 років – 50% пенсії за віком.
Точний розмір пенсії для осіб з інвалідністю II групи залежить від їхнього трудового стажу та заробітку, тому сума обчислюється індивідуально.
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Мінімальні розміри пенсійних виплат для осіб з інвалідністю на початку 2025 року залишаються на рівні 2024 року:
- для I групи – 2 760 грн;
- для осіб без роботи з II-III групами – 2 520 грн;
- для осіб, які працюють і мають II-III групи – 2 093 грн.
Однак цього року уряд планує впровадити реформу нової соціальної політики, як повідомляє Міністерство соціальної політики. Після її реалізації розмір пенсій може змінитися.
Нагадаємо, пенсія по інвалідності призначається у разі втрати працездатності через інвалідність при наявності страхового стажу.
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