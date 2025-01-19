Социальная помощь для лиц с инвалидностью II группы в 2025 году: что изменится

В Украине лица с инвалидностью имеют право на социальные выплаты и льготы, которые определяются в зависимости от группы инвалидности. Люди с инвалидностью II группы обычно имеют серьезные ограничения в жизнедеятельности, но при этом способны обслуживать себя самостоятельно и не нуждаются в постоянной помощи или уходе. передвигаться, учиться, работать, ориентироваться и общаться.

О социальной помощи в 2025 году читайте в материале UAportal.

Лица I группы с трудовым стажем от 1 до 10 лет в зависимости от возраста получают 100% пенсии по возрасту.

Лица II группы со стажем от 1 до 14 лет – 90% пенсии по возрасту.

Лица III группы со стажем от 1 до 14 лет – 50% пенсии по возрасту.

Точный размер пенсии для лиц с инвалидностью II группы зависит от трудового стажа и заработка, поэтому сумма исчисляется индивидуально.

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Минимальные размеры пенсионных выплат для лиц с инвалидностью в начале 2025 года остаются на уровне 2024 года:

для I группы – 2760 грн;

для лиц без работы с II-III группами – 2520 грн;

для лиц, работающих и имеющих II-III группы – 2 093 грн.

Однако в этом году правительство планирует ввести реформу новой социальной политики, как сообщает Министерство социальной политики. После ее реализации размер пенсий может измениться.

Напомним, пенсия по инвалидности назначается при потере трудоспособности из-за инвалидности при наличии страхового стажа.

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