Устричний гриб у лісах України: як збирати та чи можна їсти

Тепла погода без морозів і снігу наприкінці листопада та на початку грудня продовжує грибний сезон у лісах Львівщини. Ідеальні умови для так званого устричного гриба — гливи звичайної.

Глива звичайна, або плеврот (від назви родини), — це одна з назв устричного гриба. На заході України гливою іноді помилково називають рядівку сіру чи фіолетову, але ці види не пов’язані, хоча обидва їстівні. Про це пише zahіd.net.

Як виглядає глива

Гриби ростуть великими купками, часто зрощуючись у віялоподібні групи. Шапинки від 3 до 25 см у діаметрі, у дорослих — лійко- чи вухоподібні з прямим або завернутим краєм. Поверхня гладка, матова: спочатку голубувато- чи темно-сіра, згодом білувата, жовтувата, попеляста, у зрілих — бурувата чи бруднувата. Пластинки нечасті, набігають на ніжку, спочатку білі, потім сіруваті, у зрілості — жовто-бурі. Ніжка коротка (1–3 см) або відсутня, викривлена, світла, але через твердість у їжу не вживається. М’якуш молодих грибів щільний і м’ясистий, у старих — твердий, гумовий, тому для страв обирайте молоді екземпляри.

Коли і де шукати гливу

Глива — деревний гриб, що росте на мертвій чи ослабленій деревині: у листяних і змішаних лісах, посадках, садах, парках, навіть на подвір’ях. Найчастіше на горіхах, тополях, рідше на осиках, грабах, вербах. З’являється масово з початку жовтня до середини грудня — доки немає морозів. Синоптики прогнозують теплу погоду до 7 грудня, тож у вихідні ще можна знайти гливи в найближчому лісі. Цікаво, що глива — одна з перших, хто з’являється навесні після танення снігу.

Гливу також вирощують промислово, тому її завжди можна купити в супермаркеті, але для грибників це не цікаво.

Як готувати гливи

Глива звичайна — їстівний гриб четвертої категорії з добрими харчовими властивостями. Для страв обирайте молоді шапинки: відваріть їх 10 хвилин, потім смажте, тушкуйте, маринуйте чи соліть. З глив готують салати, відбивні, паштети, котлети, смажать з картоплею чи додають у супи.

