В Україна зросла вартість птиці: яка ціна за кілограм

На початку тижня оптові ціни на м'ясо в Україні зросли на окремих позиціях, тоді як курятина суттєво подешевшала. Телятина показала помірне зростання: грудинка піднялася на 5 грн до 185 грн/кг, лопатка — на 10 грн до 365 грн/кг, вирізка — на 10 грн до 880 грн/кг. Індичка теж подорожчала: філе — до 279 грн/кг (+4 грн), стегно — до 245 грн/кг (+6 грн), гомілка — до 125 грн/кг (+8 грн).

Найбільший стрибок у качки: тушка пекінської породи зросла на 20 грн до 199 грн/кг. Про це свідчать дані сайту "Столичного ринку".

Курятина, навпаки, впала в ціні: тушка — до 99 грн/кг (-16 грн), філе — до 171 грн/кг (-24 грн), крильця — до 79 грн/кг (-20 грн). Свинина стабільна, сало подешевшало до 210 грн/кг (-10 грн).

Традиційна вечеря з дванадцяти страв обійдеться середньостатистичній родині в 1374 грн — без змін порівняно з 2024-м. Найдорожчі: смажена риба, кутя, узвар. Меню включає кутю, узвар, вінегрет, вареники (з картоплею, капустою, вишнями), тушковану капусту, пісний борщ з квасолею, смажену картоплю та овочі.

Минулого тижня подорожчали овочі та фрукти: картопля — 9–12 грн/кг, капуста — 8–10 грн/кг, огірки — 90–160 грн/кг (максимум за 8 років). Експерт Денис Марчук прогнозує: блекаути піднімуть ціни на продукти до 30%, особливо молочку та м'ясо через охолодження.

