В Україні впала ціна на популярний овоч: яка вартість кілограму

Цього тижня тепличні огірки продаються по 90–120 грн/кг — в середньому на 10% дешевше, ніж минулого тижня. Продавці змушені знижувати ціни через слабкий попит, нетиповий для початку грудня.

Оптові компанії та роздрібні мережі відмовляються від великих партій, посилаючись на повільний збут. На складах накопичуються запаси, якість яких погіршується. Про це повідомляє EastFruit.

Наразі огірки дорожчі на 13%, ніж рік тому. Оператори ринку вважають ситуацію тимчасовою й не виключають відновлення зростання цін уже наступного тижня.

