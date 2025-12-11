Армія рф атакувала Полтавщину дронами: на обʼєктах енергетики виникло загоряння (фото)

Вночі 11 грудня російські окупанти атакували об’єкти енергетичної інфраструктури в Кременчуцькому районі Полтавської області. Це призвело до пожеж через прямі влучання та уламки.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут в Telegram

"Вночі росіяни знову атакували об'єкти енергетики у Кременчуцькому районі. Працювала ППО. Значну кількість цілей було збито. Через падіння уламків та прямі влучання на об'єктах виникли пожежі".

За його словами, минулося без постраждалих. Наразі служби ДСНС, енергетики та інші підрозділи працюють над гасінням і ліквідацією наслідків. Атака включала десятки дронів "Герань-2" та щонайменше три балістичні ракети "Іскандер-М", основний удар припав на Кременчук. ППО збила значну частину загроз.

Нагадаємо, російська армія масовано атакувала Україну.

