Вдень 12 грудня в Орську (Оренбурзька область рф) пролунав потужний вибух, за яким послідкувала велика пожежа на території машинобудівного заводу. Очевидці повідомляли про серію вибухів — щонайменше сім — і прольоти дронів.

За даними Telegram-каналів Astra та Exilenova+, ураження зазнала стратегічна точка — АТ "Механічний завод", що виробляє понад 50% артилерійських гільз певних калібрів і комплектуючі для РСЗВ. У мережі з’явилися відео з "грибоподібним" стовпом диму над підприємством та задушливим "хімічним запахом" у місті. Завод, заснований 1941 року, займає 54 га поблизу кордону з Казахстаном і постачає продукцію нафтогазовим гігантам рф, як "Татнефть" чи "Славнефть" (чій НПЗ у Ярославлі атакували тієї ж ночі).

Близько 10:00 за Києвом Astra констатувала: "Велика пожежа на машинобудівному заводі. Місцеві жителі повідомляють про загоряння в цеху. Влада мовчить".

МНС рф за півгодини "заспокоїло": "Ліквідація пожежі на промисловому об’єкті. Працюють 29 пожежників і 9 одиниць техніки. Загиблих немає, виробництво не порушено". Попередній інцидент на заводі трапився в липні 2025-го — офіційно "загоряння розчинника".

