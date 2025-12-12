До 10 тисяч доларів: експерти топ найнадійніших косоварів

Вибір надійного вживаного кросовера — справжня лотерея, але автоексперт "Юра Горячий" на своєму YouTube-каналі спростив завдання, склавши рейтинг "невбиваних" моделей до 10 000 доларів.

Усі вони вирізняються ресурсними двигунами, міцною підвіскою та мінімальними витратами на обслуговування. Про це йдеться у ролику на YouTube-каналі "Юра Горячий".

5. Mitsubishi Outlander I / Kia Sportage / Hyundai Tucson (6000–8500 дол.)

Тріо корейсько-японської класики з простими атмосферними моторами 2.0 та 2.4 л, що ідеально працюють на ГБО. Надійні коробки, витривала ходова. Єдиний мінус — слабка корозійна стійкість: оглядайте та обробляйте днище.

4. SsangYong Rexton (до 10 000 дол.)

Рамний позашляховик із ліцензійним дизелем 2.7 л від Mercedes. М’яка підвіска, повний привід, комфортний салон. Рама схильна до іржі, двигун довго гріється взимку — але ресурс вражає.

3. Renault Koleos / Nissan X-Trail (до 10 000 дол.)

Французько-японський дует, переважно на "механіці". Дизель 2.0 л — понад 400 000 км без проблем. X-Trail виграє дизайном, Koleos — кращим захистом від корозії.

2. Citroën C-Crosser / Peugeot 4007 (~9000 дол.)

Перелицьовані Outlander XL із французьким дизелем 2.2 л. Рекомендують "механіку". Стійкі до іржі, пробіги 300–350 тис. км — норма.

1. Nissan Qashqai / Qashqai+2 (до 10 000 дол.)

Народний фаворит: панорамний дах, камери, клімат-контроль. Дизелі 1.5 dCi та 2.0 л з чавунним блоком — понад 500 000 км. Лідер за балансом ціни, оснащення та надійності.

Експерт радить уникати турбомоторів без історії, обирати "механіку" та перевіряти кузов. Ці моделі — інвестиція в спокій на роки.

