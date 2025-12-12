До 10 тысяч долларов: эксперты топ самых надежных косоваров

Выбор надежного подержанного кроссовера – настоящая лотерея, но автоэксперт "Юра Горячий" на своем YouTube-канале упростил задачу, составив рейтинг "неубиенных" моделей до 10 000 долларов.

Все они отличаются ресурсными двигателями, крепкой подвеской и минимальными затратами на обслуживание. Об этом говорится в ролике на YouTube-канале "Юра Горячий".

5. Mitsubishi Outlander I/Kia Sportage/Hyundai Tucson (6000–8500 долл.)

Трио корейско-японской классики с простыми атмосферными моторами 2.0 и 2.4 л, идеально работающими на ГБО. Надежные коробки, выносливая ходовая. Единственный минус – слабая коррозионная стойкость: осматривайте и обрабатывайте днище.

4. SsangYong Rexton (до 10 000 долл.)

Рамный внедорожник с лицензионным дизелем 2.7л от Mercedes. Мягкая подвеска, полный привод, комфортабельный салон. Рама склонна к ржавчине, двигатель долго греется зимой – но ресурс поражает.

3. Renault Koleos/Nissan X-Trail (до 10 000 долл.)

Французско-японский дуэт, преимущественно на "механике". Дизель 2.0 л – более 400 000 км без проблем. X-Trail выигрывает дизайном, Koleos – лучшей защитой от коррозии.

2. Citroën C-Crosser/Peugeot 4007 (~9000 долл.)

Перелицованный Outlander XL с французским дизелем 2.2 л. Рекомендуют "механику". Устойчивые к ржавчине, пробеги 300–350 тыс. км – норма.

1. Nissan Qashqai / Qashqai+2 (до 10 000 долл.)

Народный лидер: панорамная крыша, камеры, климат-контроль. Дизели 1.5 dCi и 2.0 л с чугунным блоком – более 500 000 км. Лидер по балансу цены, оснастки и надежности.

Эксперт советует избегать турбомоторов без истории, выбирать "механику" и проверять кузов. Эти модели – инвестиция в покой на годы.

