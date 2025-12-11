Ветер, дождливая погода с мокрым снегом: прогноз в Украине на 12 декабря

В пятницу, 12 декабря, погода в Украине будет теплой, но очень нестабильной: штормовые порывы западного и северо-западного ветра будут достигать 15-20 м/с. С 13-14 декабря ожидается заметное похолодание с риском гололеда.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко. Ночью дожди пройдут на юге и востоке (на северо-востоке с мокрым снегом).

Днем возможен дождь на Левобережье, вечером - умеренные осадки на севере и Харьковщине. Температура ночью будет держаться плюсовой: +2…+6°, днем +4…+8°, на юге до +10°. Укргидрометцентр уточняет: переменная облачность, небольшой дождь на западе, севере, центре и юге, днем +6…+8° в большинстве регионов.

В Киеве будет ветрено и тепло: днем до +8°, возможен дождь. Диденко советует: "С 13-14 декабря температура снизится - позаботьтесь об утеплении и удобной обуви". Похолодание будет незначительным, но возможна гололедица, что превратит дороги в скользкие участки.

С 13 декабря на востоке и северо-востоке днем 0...+6°, на остальных - +3...+9°, на юге до +12°. На западе ночью -6°.

Напомним, мы уже писали, каким будет первый месяц зимы.

