В Украине дорожает популярный продукт: какая цена за килограмм

В Украине говядина потребляется значительно меньше, чем свинина или курятина, в первую очередь из-за высокой цены. По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, этот вид мяса продолжает дорожать вслед за глобальными тенденциями.

В мире наблюдается сокращение производства говядины, что приводит к дефициту и росту цен. Украина активно экспортирует это мясо, получая высокие доходы на внешних рынках. "Если говядина дороже за границей, то и внутри страны цены растут аналогично", - объясняет Марчук в интервью " Главреду ".

В то же время эксперт предупреждает: дальнейшее повышение цен может привести к резкому падению спроса. "Говядь уже сейчас стоит дорого. Если поднять цену еще больше, ее просто перестанут покупать. Бизнес ориентируется на платежеспособность украинцев: если продукт не продается, цену не удастся поднять, как бы этого ни хотелось".

Самым распространенным мясом в Украине остается курятина благодаря более низкой цене и доступности для большинства населения. Перед праздниками она также подорожала из-за сезонного всплеска спроса и роста затрат производителей (энергоносители, корма).

Однако Марчук прогнозирует: в январе-феврале 2026 года, когда спрос традиционно спадет, цены на курятину могут стабилизироваться или даже немного снизиться.

