Сніжно та до 5 морозу: яким буде перший місяць зими

У грудні в Україні метеорологічна зима настає, коли середньодобова температура повітря стійко переходить через нуль у бік зниження. Зазвичай це відбувається у першій декаді місяця, а на півдні та в Криму — трохи пізніше, у другій декаді.

Про це повідомляє Укргідроміцентр. За багаторічними даними, середня температура грудня коливається від −5 °C до −1 °C, на Закарпатті та південних областях становить від 0 °C до +2 °C, а в Криму може сягати +4…+6 °C. Кількість опадів за місяць у більшості регіонів становить 30–66 мм, тоді як у Карпатах і гірському Криму іноді доходить до 100–139 мм. Сніговий покрив утворюється практично щороку по всій країні, окрім крайнього півдня, де сніг лежить не завжди.

Грудень часто приносить складну погоду: сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, ожеледь і густі тумани.

Попередній прогноз Укргідрометцентру на грудень 2025 року вказує на значно теплішу погоду: середня місячна температура очікується від −3 °C до +5 °C, тобто приблизно на 2 °C вище кліматичної норми. Опадів випаде 34–78 мм, а в Карпатах — до 105 мм. Таким чином, останній місяць року, найімовірніше, буде м’яким і відносно вологим.

Раніше ми розповідали, коли потішить бабине літо та коли буде перший сніг.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!