Жовтневий прогноз погоди: коли потішить бабине літо та коли буде перший сніг

Осінь поступово бере верх, і якщо вересень цього року здебільшого нагадував "четвертий місяць літа", то жовтень обіцяє бути прохолоднішим. Це закономірно: світловий день стає дедалі коротшим і вже помітно менший за половину доби.

Наприкінці жовтня сонце буде над горизонтом лише приблизно дев’ять із половиною годин. Втім, погода здатна здивувати приємними винятками. Наприклад, у 2015-му жовтень майже не поступався вересню за температурними показниками: перші два тижні місяця видалися по-літньому теплими – стовпчики термометрів підіймалися до +20…+25 градусів, а на заході навіть до +27. ТСН зіставив прогноз на жовтень 2025 Українського гідрометцентру з даними двох популярних метеоресурсів – meteo.ua та meteofor.

Укргідрометцентр

Українські синоптики не обіцяють цьогоріч у жовтні аномальної спеки. Водночас і ранніх морозів із сильними зливами чи мокрим снігом також не прогнозують. За даними довгострокового прогнозу Укргідрометцентру, жовтень очікується відносно м’яким і навіть на один градус теплішим за кліматичну норму. Середня температура місяця становитиме від +7 до +13 градусів, що все ж на 5–6 градусів нижче, ніж показники вересня.

Опадів передбачається у межах 31–77 мм, а в Карпатському регіоні – 74–106 мм, тобто майже стільки ж, як і у вересні, і в межах багаторічних норм.

За словами керівниці відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталії Птухи, перша й друга половина жовтня відчутно відрізнятимуться між собою.

"На відміну від вересня, який вважається перехідним місяцем від літа до осінньої пори, жовтень – це вже справжня осінь, – пояснила Наталія Птуха. – Середньодобова температура повітря знижується нижче +8 градусів у третій декаді місяця, у більшості північних регіонів це відбувається навіть у другій декаді. Лише на півдні країни та в окремих районах Закарпаття цей перехід настає пізніше – на початку листопада. У 2025 році перші дні, а можливо й перша половина жовтня, пройдуть під впливом північного антициклону. Це означає сонячну, досить теплу денну погоду та прохолодні ясні ночі без суттєвих опадів. Заморозки на початку жовтня – звичайне явище, вони можливі на ґрунті, а в північних областях навіть у повітрі".

За прогнозом синоптикині, друга половина місяця відзначиться дощами – саме тоді й очікується випадання основної норми опадів. Температура поступово знижуватиметься, однак поки що неможливо сказати, чи призведе це до утворення ожеледиці або снігу.

Багаторічні спостереження метеорологів показують, що в холодні роки жовтневі морози сягали серйозних мінімумів: у північних, центральних та східних регіонах до -16 градусів, у Карпатах – до -23, а на Південному узбережжі Криму –до -3 градусів.

Абсолютний жовтневий максимум температури в Україні сягає +34 градусів, а у високогір’ї Карпат – +21.

Для порівняння: вересень в історії фіксував від –8,8 градуса до +38,8, а в гірських районах – до +32 тепла.

Прогнози погодних сайтів

За узагальненими даними популярних метеоресурсів, у жовтні не варто чекати нових температурних рекордів. Сонячних днів прогнозується чимало, а от дощів буде небагато. У середині місяця очікується тривале, хоч і не надто спекотне бабине літо. Крім того, в деяких областях можливі ще кілька коротких хвиль тепла тривалістю від одного до трьох днів, коли денна погода буде навіть спекотною. У другій половині жовтня ймовірні заморозки, але снігу синоптики не прогнозують.

Західний регіон

Найбільш теплою серед західних територій стане Закарпатська область, розташована за Карпатським хребтом. Тут протягом більшої частини місяця денна температура коливатиметься в межах +16…+18 градусів, а нічна –+6…+8. Після 25 жовтня очікується зниження на 3–5 градусів. Водночас із 10–11 жовтня тут можливе тривале бабине літо, яке завершиться лише наприкінці місяця.

Захід за Карпатами

У регіонах, що лежать на схід від Карпат – Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях – погода буде помітно прохолоднішою. Денна температура лише зрідка сягатиме +15 градусів, тоді як уночі вона знижуватиметься до +2…+3. На Львівщині синоптики прогнозують аж чотири періоди "бабиного літа" – з 5 по 8 жовтня, 10–11-го, 15–20-го та 23–24 жовтня. В інших областях антициклон забезпечить одне тривале "бабине літо", яке розтягнеться з 10 по 24 жовтня. Однак воно буде радше символічним: хоч сонце й світитиме з безхмарного неба, повітря не прогріється вище +15 градусів. Наприкінці місяця температура знизиться до +10 і нижче. Дощів буде небагато, здебільшого ближче до кінця жовтня.

Північ

У північних областях – Волинській, Рівненській, Житомирській, Чернігівській, Київській та Сумській – жовтень розпочнеться похмурою й прохолодною погодою. Денна температура становитиме +9…+11 градусів, нічна +3…+5, а з 1 по 3 жовтня можливі дрібні дощі. Невелике "бабине літечко" завітає на Волинь, Житомирщину та Київщину з 5 по 7 жовтня – ці дні обіцяють сонце й потепління до +15…+16. Від 10 до 24 жовтня в регіоні триватиме прохолодна, але затяжна золота осінь: вдень буде близько +14…+15, а на Сумщині на 1–2 градуси нижче. Після 25 жовтня настане суттєве похолодання – денна температура не перевищуватиме +10, небо вкриють хмари, розпочнуться дощі, а вночі можливі заморозки як на ґрунті, так і в повітрі.

Схід

У східних областях – Харківській, Донецькій та Луганській – перші дні жовтня видадуться теплими, хмарними й без опадів. Удень температура підніматиметься до +20…+22 градусів, а вночі триматиметься на рівні +7…+10, на Донбасі – навіть до +12…+14. Починаючи з 8–10 жовтня, стане прохолодніше, небо проясниться, і в регіон прийде бабине літо. Щоправда, воно буде на 2–3 градуси холоднішим, ніж у решті України: вдень близько +10…+12, уночі +2…+4. Завершиться цей період раніше, ніж у інших областях – уже 21 жовтня повернуться дощі та хмари, хоч і ненадовго. Втім, із 26 жовтня на Донеччині та Луганщині знову пануватиме сонце, тоді як у Харкові істотних змін не передбачається. Але денні +6 і нічні +1 градус – це вже аж ніяк не "літня" погода.

Південь

У південних регіонах – Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму – теплі дні з хмарністю й подекуди невеликими дощами затримаються найдовше, майже на два тижні жовтня. Удень температура коливатиметься в межах +18…+22, уночі – +10…+12. Додатковим бонусом стануть два дні справжнього "бабиного літечка" – 9 і 10 жовтня. А триваліше, хоча й більш прохолодне бабине літо очікується з 13 по 20 жовтня: вдень +14…+16, уночі +7…+9. Далі стане холодніше на 3–4 градуси та пройдуть невеликі дощі. Кінець місяця обіцяє бути сонячним і сухим, але не теплим: удень +9…+12, уночі +5…+7, у Запорізькій області вдень не вище +10, а вночі +3.

Як видно, оцінки синоптиків різняться. В Укргідрометцентрі вважають, що жовтень буде місяцем контрастів: перша половина – суха й досить тепла, друга – прохолодна та дощова. Натомість онлайн-погода малює іншу картину: на початку та наприкінці місяця переважатиме хмарність і дощі, а найбільш сонячним, хоча й не дуже теплим, стане середина жовтня.

