В Україні продовжує рости ціна на низку продуктів: скільки коштують

На початку 2026 року ситуація з цінами на продукти в Україні буде неоднозначною. Деякі товари стануть доступнішими завдяки зменшенню післясвяткового попиту, тоді як інші продовжать дорожчати через енергетичні витрати, погодні умови та залежність від імпорту. Основні фактори впливу — вартість електроенергії, реальна платоспроможність населення та сезонність, зазначають експерти.

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, приємним винятком стане молочна продукція високої жирності — вершкове масло та вершки. "З січня, коли попит спаде, ціни можуть знизитися на 10–15%. Це зробить такі продукти доступнішими для споживачів", — прогнозує експерт. Про це йдеться у матеріалі OBOZ.ua.

З питним молоком ситуація гірша: закупівельні ціни для виробників знизилися (понад 2 грн за літр), але на полицях магазинів це майже не відображається. Марчук звертає увагу на необхідність регулювання з боку держави та торговельних мереж.

Овочі борщового набору (капуста, буряк, морква) зараз значно дешевші, ніж торік — приблизно на 80%, завдяки вдалому врожаю та теплій осені 2025 року. Однак з настанням морозів витрати на зберігання зростуть, особливо через можливі відключення електрики. "Ціни можуть піднятися на 10–20%, залежно від обсягів пропозиції", — попереджає Марчук.

Тепличні овочі (огірки, помідори, перець) вже дорогі через завершення сезону та залежність від імпорту, головним чином з Туреччини. Їхня вартість у січні продовжить зростати.

Хліб залишиться продуктом системного подорожчання: ключова причина — залежність виробництва від стабільного електропостачання. Тренд на зростання цін (понад 20% за рік) збережуться й у 2026-му.

На м'ясному ринку відносна стабільність. Свинина та курятина після святкового піку у другій половині січня можуть стабілізуватися або навіть трохи подешевшати. Яловичина, як найдорожчий вид м'яса, навряд чи подорожчає далі — попит обмежений платоспроможністю українців.

Яйця традиційно чутливі до сезонності: перед святами попит зріс, а пропозиція від приватних господарств зменшилася. На ціни також впливають корми, логістика та електроенергія, тому значного здешевлення після свят не очікується.

