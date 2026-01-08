В Украине продолжает расти цена на ряд продуктов: сколько стоят

В начале 2026 г. ситуация с ценами на продукты в Украине будет неоднозначной. Некоторые товары станут доступнее благодаря уменьшению послепраздничного спроса, в то время как другие продолжат дорожать из-за энергетических затрат, погодных условий и зависимости от импорта. Основные факторы влияния – стоимость электроэнергии, реальная платежеспособность населения и сезонность, отмечают эксперты.

По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, приятным исключением станет молочная продукция высокой жирности – сливочное масло и сливки. "С января, когда спрос спадет, цены могут снизиться на 10–15%. Это сделает такие продукты более доступными для потребителей", — прогнозирует эксперт. Об этом идет речь в материале OBOZ.ua.

С питьевым молоком ситуация хуже: закупочные цены для производителей снизились (свыше 2 грн за литр), но на полках магазинов это почти не отражается. Марчук обращает внимание на необходимость регулирования со стороны государства и торговых сетей.

Овощи борщового набора (капуста, свекла, морковь) сейчас значительно дешевле, чем в прошлом — примерно на 80%, благодаря удачному урожаю и теплой осени 2025 года. Однако с наступлением морозов расходы на хранение возрастут, особенно из-за возможных отключений электричества. "Цены могут подняться на 10–20% в зависимости от объемов предложения", — предупреждает Марчук.

Тепличные овощи (огурцы, помидоры, перец) уже дороги из-за завершения сезона и зависимости от импорта, главным образом из Турции. Их стоимость в январе продолжит расти.

Хлеб остается продуктом системного подорожания: ключевая причина — зависимость производства от стабильного электроснабжения. Тренд на рост цен (свыше 20% в год) сохранятся и в 2026-м.

На мясном рынке относительная стабильность. Свинина и курятина после праздничного пика во второй половине января могут стабилизироваться или даже подешеветь. Говядина как самый дорогой вид мяса вряд ли подорожает дальше — спрос ограничен платежеспособностью украинцев.

Яйца традиционно чувствительны к сезонности: перед праздниками спрос вырос, а предложение от частных хозяйств уменьшилось. На цены также влияют корма, логистика и электроэнергия, поэтому значительное удешевление после праздников не ожидается.

