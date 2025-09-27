Чи буде похолодання і заморозки: в Укргідрометцентрі розповіли про погоду в Україні в жовтні

У жовтні 2025 року в Україні очікується незначно тепліша, ніж зазвичай, погода. Середня температура повітря буде коливатися в межах 7-13 градусів тепла, що на 1 градус вище за середнє багаторічне значення.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, кількість опадів в жовтні становитиме 31-77 мм. Особливо дощовим місяць буде на заході країни: у Карпатах і Кримських горах передбачаються до 101 мм опадів, що вдвічі перевищує норму.

Заморозки та температурні коливання

В осінній період заморозки є звичайним явищем, і в жовтні вони не будуть винятком. Зниження температури нижче +8°C розпочнеться у більшості північних областей у середині місяця, тоді як на південь цей процес затягнеться до листопада.

Середня температура по країні за місяць може коливатись від мінімальних значень 5-16 градусів морозу до максимумів 26-34 градуси тепла. На півдні країни та в Криму температури можуть досягати до 35 градусів.

Дощі в Карпатах та високогір'ї

Жовтень обіцяє бути дощовим, особливо в гірських районах. Місячна кількість опадів у Карпатах та Криму становитиме 64-84 мм, а на високогір'ї Карпат досягне 129 мм.

Такі умови характерні для осені, коли зміна температурних режимів і дощові періоди часто змінюються заморозками та значними коливаннями температур.

