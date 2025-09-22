Коли в Україні очікувати 'бабине літо' і чи варто розраховувати на тривале тепло: Діденко дала відповідь

Українська синоптикиня Наталія Діденко поділилася прогнозом осінньої погоди та запевнила, що бабине літо ще настане. Вона також пояснила, чим справжнє бабине літо відрізняється від просто теплої осінньої погоди і чи варто очікувати аномальних явищ.

Про це синоптикиня розповіла в коментарі "РБК-Україна". За словами Діденко, бабине літо характеризується тривалим періодом сухої, теплої та маловітряної погоди, що настає після короткочасного похолодання. Саме такі умови вважаються ознакою справжнього бабиного літа.

Наразі синоптичні прогнози будуються лише на 2–3 дні, а тенденцію можна простежити максимум на 5–7 діб, тому говорити про точні дати бабиного літа ще зарано. Водночас синоптикиня наголосила, що кліматично та календарно бабине літо традиційно настає у жовтні, і вона сподівається, що цього року ситуація не зміниться.

"За синоптичною та календарною традицією воно буває в жовтні. Дуже сподіваємося, що і цього року так буде", – зазначила Діденко.

Чи зміщуються сезони

Наталія Діденко також спростувала популярну думку про нібито зміщення осінніх сезонів в Україні. За її словами, похолодання у середині вересня – це типова осіння погода, а більші зміни клімату відчутні переважно взимку, коли спостерігається менше морозів та снігу.

Синоптикиня також пояснила, що тумани – цілком природне явище для осені. За її прогнозом, у вересні та жовтні вони будуть здебільшого легкими та атмосферними, тоді як густі та небезпечні тумани частіше з’являтимуться вже в листопаді.

Чи відрізняється бабине літо в різних регіонах

За словами Діденко, бабине літо по всій Україні подібне, а відмінності можуть стосуватися лише температури. Наприклад, у Карпатах вдень стовпчик термометра підніматиметься до 18–22°, тоді як на півдні, у Миколаївській та Херсонській областях, може сягати 25–28°.

Попри це, і в горах, і на півдні тепла, сонячна та маловітряна погода без опадів вважається проявом справжнього бабиного літа.

