Соціум

Прогноз погоди в Україні: коли очікувати перші мінуси та чи варто готуватися до заморозків

Анастасія Крищук

Чи вдарять невдовзі заморозки в Україні. Джерело: Freepik

На другому тижні вересня українців чекають приємно теплі дні. Хоча вечори та ночі відчутно прохолодніші.

Про це йдеться у прогнозі синоптика Ігоря Кібальчича для ресурсу Meteoprog. Фахівець зазначає, що загальний температурний режим наступного тижня перевищуватиме середні кліматичні показники на 3 – 5 градусів. Водночас на північному сході Лівобережжя та в Карпатах очікується прохолодніша погода, особливо в нічні години.

 

Прогноз погоди на тиждень

Українцям поки не варто хвилюватися через заморозки, хоча місцями нічна температура опускатиметься до +7 градусів.

Нічні температури виглядатимуть так:

  • понеділок, 8 вересня – +12…+18, на півдні +16…+21;
  • вівторок, 9 вересня – +12…+18;
  • середа, 10 вересня – +12…+19;
  • четвер, 11 вересня – +10…+17;
  • п’ятниця, 12 вересня – +10…+16, місцями на північному сході +7…+9;
  • субота, 13 вересня – +10…+16;
  • неділя, 14 вересня – +10…+16.

Денні показники залишатимуться комфортними, а подекуди навіть літніми:

  • понеділок, 8 вересня – +24…+29, у південних регіонах +27…+32;
  • вівторок, 9 вересня – +24…+29, на Одещині до +31;
  • середа, 10 вересня – +23…+28, у Закарпатті до +31;
  • четвер, 11 вересня – +24…+29;
  • п’ятниця, 12 вересня – +22…+27;
  • субота, 13 вересня – +22…+27;
  • неділя, 14 вересня – +22…+28.

Коли чекати перших заморозків?

Як прогнозує синоптик Ігор Кібальчич, тепла погода втримається до останньої декади вересня. Далі в Україну почне надходити арктичне холодне повітря.

Перші заморозки на ґрунті можливі вже після 20 вересня, передусім у північних, східних та західних областях.

Подібний прогноз дає й синоптик Іван Семиліта: за його словами, суха й сонячна погода під впливом антициклону протримається до 12–13 вересня, після чого очікується поступове зниження температури.

Раніше ми розповідали, що грози та дощі йдуть в Україну.

