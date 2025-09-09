Прогноз погоди в Україні: коли очікувати перші мінуси та чи варто готуватися до заморозків
На другому тижні вересня українців чекають приємно теплі дні. Хоча вечори та ночі відчутно прохолодніші.
Про це йдеться у прогнозі синоптика Ігоря Кібальчича для ресурсу Meteoprog. Фахівець зазначає, що загальний температурний режим наступного тижня перевищуватиме середні кліматичні показники на 3 – 5 градусів. Водночас на північному сході Лівобережжя та в Карпатах очікується прохолодніша погода, особливо в нічні години.
Прогноз погоди на тиждень
Українцям поки не варто хвилюватися через заморозки, хоча місцями нічна температура опускатиметься до +7 градусів.
Нічні температури виглядатимуть так:
- понеділок, 8 вересня – +12…+18, на півдні +16…+21;
- вівторок, 9 вересня – +12…+18;
- середа, 10 вересня – +12…+19;
- четвер, 11 вересня – +10…+17;
- п’ятниця, 12 вересня – +10…+16, місцями на північному сході +7…+9;
- субота, 13 вересня – +10…+16;
- неділя, 14 вересня – +10…+16.
Читайте також: Тепло, але дощитиме: прогноз погоди в Україні на 9 вересня
Денні показники залишатимуться комфортними, а подекуди навіть літніми:
- понеділок, 8 вересня – +24…+29, у південних регіонах +27…+32;
- вівторок, 9 вересня – +24…+29, на Одещині до +31;
- середа, 10 вересня – +23…+28, у Закарпатті до +31;
- четвер, 11 вересня – +24…+29;
- п’ятниця, 12 вересня – +22…+27;
- субота, 13 вересня – +22…+27;
- неділя, 14 вересня – +22…+28.
Коли чекати перших заморозків?
Як прогнозує синоптик Ігор Кібальчич, тепла погода втримається до останньої декади вересня. Далі в Україну почне надходити арктичне холодне повітря.
Перші заморозки на ґрунті можливі вже після 20 вересня, передусім у північних, східних та західних областях.
Подібний прогноз дає й синоптик Іван Семиліта: за його словами, суха й сонячна погода під впливом антициклону протримається до 12–13 вересня, після чого очікується поступове зниження температури.
Раніше ми розповідали, що грози та дощі йдуть в Україну.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!