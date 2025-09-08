Тепло, але дощитиме: прогноз погоди в Україні на 9 вересня

У вівторок, 9 вересня, в Україні очікується тепла, проте дощова погода. Опади будуть локальними та періодичними, місцями з грозами.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. "Якщо дощ оминатиме ваш регіон, то зможете просто насолодитися гарною осінньою хмарністю", — зазначила вона.

Температурні показники суттєво не зміняться: вночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах +12...+18°, а вдень підніматимуться до +22...+28°.

У Києві 9 вересня можливий дощ, найбільш ймовірно ввечері. Максимальна денна температура у столиці сягатиме близько +25°.

