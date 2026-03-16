Дрони атакували російський Краснодарський край: горіла нафтобаза (фото, відео)

У ніч проти 16 березня безпілотники атакували територію Краснодарського краю у Росії. Унаслідок удару виникла пожежа на нафтобазі.

За інформацією моніторингових каналів, дрони завдали удару по місту Лабінськ. В Оперативний штаб Краснодарського краю повідомили, що після атаки безпілотників на території промислової зони міста спалахнула пожежа на нафтобазі.

У соціальних мережах також поширюються відео з місця події. На кадрах видно масштабне займання, яке виникло після удару безпілотників по об’єкту. Інформація про наслідки атаки та можливі пошкодження уточнюється.

Раніше ми розповідали, що дрони атакували російський Волгоград, було влучання в НПЗ.

