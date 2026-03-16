Перед Великоднем в Україні різко подорожчав популярний продукт: скільки коштує

В Україні суттєво зросли ціни на курячі яйця. За офіційною статистикою, протягом року — з лютого 2025-го до лютого 2026-го — їхня вартість підвищилася на 32,4%. Експерти водночас попереджають, що найближчим часом продукт може подорожчати ще більше.

За інформацією Державної служби статистики України, у місячному вимірі подорожчання було менш різким: у лютому ціни зросли приблизно на 3,1%. Однак моніторинг ринку показує, що у середині місяця вартість нефасованих яєць категорії С1 помітно піднялася — приблизно на 0,84 гривні за штуку, або на 8,4 гривні за десяток.

Наразі у великих торговельних мережах десяток таких яєць у середньому коштує близько 70 гривень. У супермаркеті Auchan їх продають приблизно по 6,6 гривні за штуку (66 гривень за десяток). У мережах Фора та ЕКОмаркет ціна становить близько 6,89 гривні за яйце (68,9 гривні за десяток). У МегаМаркеті вартість вища — приблизно 7,6 гривні за штуку, або 76 гривень за десяток.

Фахівці прогнозують, що найближчим часом яйця можуть подорожчати ще на 10–15%. Основною причиною називають традиційне зростання попиту напередодні Великдень, коли українці активно купують цей продукт для святкового столу.

Крім сезонного попиту, на ціну впливають і інші чинники. Серед них — зменшення обсягів виробництва у холодний період року, а також зростання витрат виробників на корми для птиці та енергоносії. Усі ці фактори разом створюють передумови для подальшого підвищення вартості продукту на ринку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!