Державні виплати до 129 тисяч гривень людям з інвалідністю: хто має право

В Україні продовжує діяти державна програма, яка передбачає компенсацію витрат на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Скористатися такою підтримкою можуть роботодавці, які працевлаштовують осіб з інвалідністю, а також самозайняті громадяни та підприємці з відповідним статусом.

Як повідомляє Міністерство юстиції України, ініціатива спрямована на створення комфортних та безбар’єрних умов праці, а також на підтримку ветеранів, які після поранень повертаються до цивільного життя та професійної діяльності.

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Подати заявку на отримання компенсації можна як онлайн через портал "Дія", так і особисто у найближчому центрі зайнятості. Звернення необхідно подати не пізніше ніж через 180 календарних днів після працевлаштування людини з інвалідністю або її повернення на роботу після проходження військової служби.

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Після подання документів рішення щодо надання компенсації ухвалюється протягом 13 робочих днів. Отримані кошти можна спрямувати на придбання обладнання та технічних засобів, необхідних для створення зручного робочого середовища. Зокрема, компенсація покриває витрати на:

• меблі для облаштування робочого місця;

• комп’ютерну та офісну техніку;

• спеціалізоване програмне забезпечення;

• освітлювальне обладнання;

• засоби мобільності;

• допоміжні інструменти для роботи;

• пристрої для комунікації;

• інші технічні засоби, які забезпечують безпечні та комфортні умови праці.

Варто враховувати, що компенсація надається лише один раз для одного конкретного робочого місця.

Право на отримання такої підтримки мають не лише роботодавці, а й фізичні особи-підприємці та самозайняті люди з інвалідністю, які облаштовують власний робочий простір для ведення діяльності.

Розмір компенсації залежить від групи інвалідності працівника. У 2026 році максимальна сума виплати становить:

• до 129 705 гривень — для осіб з інвалідністю І групи;

• до 86 470 гривень — для осіб з інвалідністю ІІ групи.

Урядова програма покликана розширити можливості працевлаштування людей з інвалідністю, допомогти ветеранам швидше повернутися до роботи після служби, а також стимулювати розвиток інклюзивного бізнес-середовища. Для роботодавців це можливість створити адаптовані робочі місця без значного фінансового навантаження, а для працівників — отримати комфортні умови для професійної реалізації.

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