Російська армія атакувала Конотоп дронами: влучили у житлові будинки, є поранені, людина під завалами (фото)

Вранці 8 червня російські війська атакували Конотоп на Сумщині ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого удару по житловому сектору загинула 78-річна жінка, ще кілька людей отримали поранення.

Про атаку повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, під ударом опинилася цивільна інфраструктура міста, зокрема житлові будинки. Після влучань на місці розпочалася пошуково-рятувальна операція. Медики та рятувальники працювали над ліквідацією наслідків атаки та наданням допомоги постраждалим.

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Міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомив, що один із безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок. Спочатку було відомо про трьох травмованих, яких госпіталізували до реанімаційного відділення. Також існувала інформація про людину, яка могла перебувати під завалами.

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Згодом рятувальники підтвердили загибель літньої жінки. Її тіло було виявлено під уламками зруйнованої будівлі. У Сумській обласній прокуратурі уточнили, що загиблій було 78 років. Крім того, до лікарні доставили трьох постраждалих: двох жінок віком 75 та 41 рік, а також 44-річного чоловіка. У восьмирічного хлопчика медики діагностували гостру реакцію на стрес.

Правоохоронці та прокурори документують наслідки російського удару. За процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини.

Рятувальні роботи та уточнення масштабів руйнувань тривали протягом дня.

Нагадаємо, армія рф здійснила масовану комбіновану атаку на Київщину.

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