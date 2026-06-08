Дрони атакували Новоросійськ: зайнялась пожежа на нафтовому терміналі 'Шесхаріс' (фото, відео)

У ніч проти 8 червня російський Новоросійськ опинився під атакою безпілотників. За інформацією моніторингових ресурсів, однією з цілей міг стати нафтовий термінал "Шесхаріс", який відіграє важливу роль у перевалці нафти на узбережжі Чорного моря.

Про це повідомляє Exilenova+. Місцеві жителі повідомляли про серію потужних вибухів у різних районах міста. За попередніми даними, протягом ночі було чути щонайменше пів сотні вибухів. Після цього на одному з промислових об’єктів спалахнула пожежа.

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За свідченнями очевидців, займання сталося на промисловому майданчику "Грушова", де розташований резервуарний парк перевалочного комплексу "Шесхаріс". Об’єкт "Грушова" вважається одним із найбільших нафтосховищ Кавказького регіону. Він входить до структури перевалочного комплексу "Шесхаріс", який належить АТ "Чорномортранснафта" та працює у складі російської компанії "Транснефть".

Резервуарний парк пов’язаний із морським терміналом системою трубопроводів і підземних тунелів. Саме через цю інфраструктуру нафта транспортується до причалів, де її завантажують на танкери для подальшого експорту.

Офіційної інформації про масштаби пошкоджень або наслідки атаки на момент публікації не оприлюднювали.

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