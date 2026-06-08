Дроны атаковали Новороссийск: загорелся пожар на нефтяном терминале 'Шесхарис' (фото, видео)

В ночь на 8 июня российский Новороссийск оказался под атакой беспилотников. По информации мониторинговых ресурсов, одной из целей мог стать нефтяной терминал "Шесхарис", играющий важную роль в перевалке нефти на побережье Черного моря.

Об этом сообщает Exilenova+. Местные жители сообщали о серии мощных взрывов в разных районах города. По предварительным данным, в течение ночи было слышно не менее полусотни взрывов. После этого на одном из промышленных объектов вспыхнул пожар.

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По свидетельствам очевидцев, возгорание произошло на промышленной площадке "Грушова", где находится резервуарный парк перевалочного комплекса "Шесхарис". Объект "Грушова" считается одним из крупнейших нефтехранилищ Кавказского региона. Он входит в структуру перевалочного комплекса "Шесхарис", принадлежащего АО "Черномортранснефть" и работающего в составе российской компании "Транснефть".

Резервуарный парк связан с морским терминалом по системе трубопроводов и подземных тоннелей. Именно через эту инфраструктуру нефть транспортируется в причалы, где ее загружают на танкеры для дальнейшего экспорта.

Официальную информацию о масштабах повреждений или последствиях атаки на момент публикации не обнародовали.

Напомним, дроны атаковали Москву.

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