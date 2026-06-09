Які штрафи за порушення військового обліку можна сплатити у Резерв+ та як це зробити

Військовозобов’язані українці можуть сплачувати окремі штрафи за порушення правил військового обліку безпосередньо через застосунок "Резерв+". Така можливість стосується кількох найпоширеніших порушень, серед яких неявка за повісткою, невиконання вимог щодо військового обліку та відмова від проходження військово-лікарської комісії.

У Харківському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки нагадали, що своєчасна оплата штрафу дозволяє зменшити його розмір удвічі. Водночас у разі прострочення сума може зрости до 34 тисяч гривень.

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За які порушення можна сплатити штраф через "Резерв+"

Сервіс дозволяє врегулювати адміністративну відповідальність за низку порушень військового обліку, зокрема якщо громадянин:

не прибув до ТЦК за повісткою;

не став на військовий облік після зміни місця проживання;

не поновив облік після звільнення з установи виконання покарань;

не зареєструвався за місцем фактичного перебування після отримання статусу внутрішньо переміщеної особи;

не перебував на військовому обліку за місцем проживання, роботи або навчання;

не надав транспортні засоби, будівлі чи інше майно у випадках, передбачених мобілізаційним законодавством;

не пройшов або відмовився проходити військово-лікарську комісію.

У ТЦК звертають увагу, що кожен штраф стосується конкретного порушення. Сплата одного адміністративного стягнення не скасовує інші можливі штрафи.

Як сплатити штраф онлайн

Для оплати необхідно:

Завантажити застосунок "Резерв+" через App Store або Google Play. Авторизуватися у сервісі. Перейти до розділу "Штрафи онлайн". Подати заяву про визнання вчиненого порушення.

Після отримання звернення територіальний центр комплектування має розглянути його протягом трьох днів та винести відповідну постанову.

Після цього користувач отримує можливість сплатити штраф зі знижкою 50%. У такому випадку сума становитиме 8 500 гривень замість повних 17 000 гривень. Скористатися знижкою можна протягом 20 днів із моменту винесення постанови.

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Що буде у разі несплати

Якщо штраф не сплатити в установлені строки, доведеться внести повну суму — 17 тисяч гривень.

У разі подальшого ігнорування постанови протягом наступних 20 днів розмір стягнення може зрости вдвічі та досягти 34 тисяч гривень.

Як перевірити, що штраф погашено

Після успішної оплати інформація в системі оновлюється автоматично. У застосунку зникає відповідне повідомлення про порушення, а для відображення актуального статусу достатньо оновити військово-обліковий документ у "Резерв+".

Зазвичай повний процес — від подання заяви до оновлення інформації в застосунку — займає близько чотирьох днів.

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