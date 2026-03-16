Очікується жовтий рівень геомагнітної активності: прогноз на 17 березня

У середині березня на Землю знову впливатиме підвищена сонячна активність. Серія спалахів на Сонці спричинить геомагнітні коливання, які можуть відчуватися вже на початку нового тижня.

За попередніми прогнозами, 17–18 березня геомагнітна активність перебуватиме на рівні 3–4 балів. У цей час можливе незначне погіршення самопочуття, однак більшість людей переживе цей період без суттєвих проблем. Про це повідомляє NOAA.

Магнітна буря виникає через потужні спалахи на Сонці та потоки сонячного вітру. Коли заряджені частинки досягають магнітосфери Землі, вони спричиняють збурення геомагнітного поля. Такі коливання можуть впливати на роботу нервової та серцево-судинної системи людини, а також іноді викликати збої в роботі техніки та зв’язку.

Під час періодів підвищеної сонячної активності організм може реагувати різними симптомами. Найчастіше люди скаржаться на сильний головний біль або мігрень, постійну втому навіть після відпочинку, різкі перепади настрою, проблеми з концентрацією, підвищення або зниження артеріального тиску, а також порушення серцевого ритму.

Читайте також: Вченим вдалось визначити, чим пахне у космосі: результат вражає

Найбільш чутливо на такі явища реагують люди з серцево-судинними захворюваннями, гіпертонією, метеозалежністю, а також літні люди. До групи підвищеного ризику належать і ті, хто перебуває у стані тривалого стресу, страждає на хронічну втому або має проблеми зі сном. У деяких випадках зміни самопочуття можуть відчувати й вагітні жінки.

Щоб легше пережити період магнітних бур, лікарі радять приділяти більше уваги режиму дня. Бажано добре висипатися, пити достатню кількість води та уникати надмірних фізичних навантажень. Також варто зменшити споживання кави, міцного чаю та енергетичних напоїв, оскільки кофеїн може додатково навантажувати судини.

Фахівці рекомендують відмовитися від алкоголю, обмежити жирну та надто солону їжу, а замість інтенсивних тренувань обирати спокійні прогулянки на свіжому повітрі. Провітрювання приміщень і легка фізична активність допомагають покращити самопочуття та знизити вплив геомагнітних коливань.

Раніше ми розповідали, що науковці розповіли, що означає віддалення Місяця від Землі для тривалості доби.

