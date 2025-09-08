Тепло, но дождливо: прогноз погоды в Украине на 9 сентября

Во вторник, 9 сентября, в Украине ожидается теплая, но дождливая погода. Осадки будут локальными и периодическими, местами с грозами.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко. "Если дождь будет обходить ваш регион, то сможете просто насладиться хорошей осенней облачностью", - отметила она.

Температурные показатели существенно не изменятся: ночью столбики термометров будут колебаться в пределах +12...+18°, а днем будут подниматься до +22...+28°.

В Киеве 9 сентября возможен дождь, вероятно, вечером. Максимальная дневная температура в столице составит около +25°.

