В Украине дорожают мясо и молочные продукты: сколько будут стоить

В Украине до конца марта 2026 года ожидается заметный рост цен на молочные продукты – эксперты прогнозируют повышение стоимости на 6–12 %. Основные причины – рост логистических затрат и активизация экспорта украинской молочки на внешние рынки.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка в комментарии РБК-Украина объяснил, что мировой топливный рынок испытывает серьезный кризис из-за военных действий в Иране. Это уже привело к скачку цен на топливо, которое постепенно передается во все звенья агропроизводства.

Для производителей мяса ключевая статья расходов – именно корма. Их себестоимость тесно связана со стоимостью горючего (транспорт, сушка зерна, логистика сырья). В то же время, по словам аналитика, большинство производителей имеют определенные запасы кормов, поэтому эффект от удорожания горючего проявится не сразу, а через несколько месяцев.

В настоящее время предложение мяса на внутреннем рынке достаточно, и резкого роста цен пока не наблюдается. Однако ближе к Пасхе традиционно растет спрос на мясные продукты (свинина, говядина, птица, колбасы), что позволяет производителям повысить отпускные цены.

Ситуация на молочном рынке несколько иная. Зима 2025/2026 годов прошла под знаком глобального перепроизводства молочки, поэтому внутренние цены оставались относительно стабильными или даже снижались. Однако уже в марте-апреле спрос на молочные продукты (творог, сметану, масло, йогурты) традиционно оживляется, а вместе с ним растут и экспортные возможности. Именно это вместе с более дорогим горючим и логистикой и станет главным драйвером подорожания молочки на 6–12 % к концу весны.

Эксперты отмечают, что если мировой топливный кризис будет продолжаться, а экспорт украинского молока и молокопродуктов продолжит наращиваться, цены на полках супермаркетов ощутимо поднимутся уже в апреле-мае. В то же время, резкого скачка, как это было в отдельные предыдущие годы, пока не прогнозируют — рынок остается достаточно насыщенным, а запасы у переработчиков позволяют сдерживать резкие колебания.

