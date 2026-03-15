В Україні дорожчають мʼясо та молочні продукти: скільки коштуватимуть

В Україні до кінця березня 2026 року очікується помітне зростання цін на молочні продукти — експерти прогнозують підняття вартості на 6–12 %. Основні причини — зростання логістичних витрат і активізація експорту української молочки на зовнішні ринки.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка в коментарі РБК-Україна пояснив, що світовий паливний ринок переживає серйозну кризу через військові дії в Ірані. Це вже призвело до стрибка цін на пальне, який поступово передається в усі ланки агровиробництва.

Для виробників м’яса ключова стаття витрат — саме корми. Їхня собівартість тісно пов’язана з вартістю пального (транспорт, сушіння зерна, логістика сировини). Водночас, за словами аналітика, більшість виробників мають певні запаси кормів, тому ефект від здорожчання пального проявиться не відразу, а через кілька місяців.

Наразі пропозиція м’яса на внутрішньому ринку достатня, і різкого зростання цін поки не спостерігається. Однак ближче до Великодня традиційно зростає попит на м’ясні продукти (свинина, яловичина, птиця, ковбаси), що дає виробникам можливість підвищити відпускні ціни.

Ситуація на молочному ринку дещо інша. Зима 2025/2026 років пройшла під знаком глобального перевиробництва молочки, через що внутрішні ціни залишалися відносно стабільними або навіть знижувалися. Проте вже в березні–квітні попит на молочні продукти (сир, сметану, масло, йогурти) традиційно пожвавлюється, а разом із ним зростають і експортні можливості. Саме це, разом із дорожчим пальним і логістикою, і стане головним драйвером подорожчання молочки на 6–12 % до кінця весни.

Експерти зазначають: якщо світова паливна криза триватиме, а експорт українського молока й молокопродуктів продовжить нарощуватися, ціни на полицях супермаркетів відчутно піднімуться вже в квітні–травні. Водночас різкого стрибка, як це було в окремі попередні роки, поки не прогнозують — ринок залишається достатньо насиченим, а запаси в переробників дозволяють стримувати різкі коливання.

