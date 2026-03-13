В Украину возвращается похолодание: когда ждать снегопадов

Мартовская погода в Украине в этом году отличается аномальным теплом, однако синоптики уже предупреждают о приближении похолодания. Кроме того, в некоторых регионах существует повышенная опасность из-за гидрологических явлений, в частности предупреждения о подтоплении пойм и высокой вероятности схода лавин в горных районах.

Синоптикиня Наталья Диденко отмечает, что 13 марта погода будет солнечной и теплой благодаря воздействию антициклона. Дневная температура будет колебаться от 12 до 17 градусов, в Карпатах и на побережье морей ожидается немного прохладнее – от 9 до 12 градусов. Она также предупреждает, что уже с 14 марта ожидается незначительное похолодание, а с 17 марта дневная температура опустится до 4-10 градусов, поэтому 13 марта станет самым теплым днем в ближайшие дни.

Метеоролог Игорь Кибальчич добавляет, что вторая декада марта принесет в Украину весеннее тепло, которое местами будет достигать +19 градусов, хотя погода будет меняться. Преобладает ясная погода с ночными туманами, однако с 14 марта ожидается небольшое похолодание из-за поступления воздушных масс из Азии, а после 16 марта возможны кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. После 18 марта температура постепенно повысится, оставаясь на 3–6 градусов выше климатической нормы при минимальном количестве осадков.

По данным Украинского гидрометцентра, 13 марта атмосферное давление будет слабо снижаться, но погоду без осадков будет определять поле высокого давления. По всей территории Украины ожидается облачная погода без существенных осадков, ветер юго-восточный и восточный со скоростью 5-10 м/с. Ночью столбики термометров будут колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем воздух прогреется до 12-17 градусов, в Закарпатье местами до 20 градусов, в Карпатах и на побережье морей - до 13 градусов.

В то же время синоптики и гидрологи предупреждают об опасных природных явлениях. Из-за повышения уровня воды на реке Северский Донец в створе поста Яремовка возможно подтопление пойм и сельскохозяйственных угодий, объявлен желтый уровень опасности. В горных районах Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется угроза схождения лавин из-за оттепели, что соответствует третьему уровню риска.

В Киеве и области 13 марта ожидается малооблачная без осадков, юго-восточный ветер скоростью 5–10 м/с, ночная температура будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем воздух прогреется до 12–17 градусов, в столице от 4 до 16 градусов.

В Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков, местами ночью и утром возможен туман, что снизит видимость на дорогах до 200–500 метров. Ветер восточный, температура ночью от 3 градусов мороза до 5 тепла, днем до 14–17 градусов, в Одессе – от 3 до 11 градусов. Побережье остается спокойным, температура морской воды около 5 градусов.

Во Львовской области ожидается переменная облачность без осадков, слабый туман ночью и утром, южный ветер 5–10 м/с, ночная температура 1–6 градусов тепла с местными похолоданиями до 2 градусов мороза, дневная – 15–20 градусов.

В Черкасской области температура днем 13 марта поднимется до +18 градусов, однако 14–15 марта из-за южного циклона ветер сменит направление на восточное, температура упадет на 2–4 градуса, ночью от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем до +14 градусов. Погода остается преимущественно сухой, а в начале следующей недели возможны небольшие дожди с дневным максимумом около 10 градусов.

В Харьковской области прогнозируется малооблачная погода без осадков, юго-восточный ветер 5–10 м/с, ночная температура от 3 градусов тепла до 2 мороза, днем 13–18 градусов, в Харькове ночью около 0 градусов, днем от 15 до 17 градусов.

В Днепропетровской области и Днепре ожидается ясная погода, без осадков, восточный ветер 3–8 м/с, ночная температура от 2 мороза до 3 градусов тепла, днем – до 18 градусов. В самом Днепре ночью 0-2 градуса, днем +14-16.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!